Ереван, 20 июля, 2016, 20:32 — ИА Регнум. С обращением к властям Армении, которые вот уже четвёртые сутки хранят тишину по поводу захвата в Ереване полка ППС, вновь обратились США.

azatutyun.am Посол США в Армении Ричард Милз

Посол этой страны в Армении Ричард Миллз призвал власти Армении реагировать на ситуацию, сложившуюся в связи с захватом территории полка патрульно-постовой службы полиции в ереванском административном районе Эребуни, «профессионально и со сдержанностью».

На вопрос имел ли он обсуждения с представителями властей Армении, начиная с 17 июля, когда вооруженная группа захватила полицейское здание, и, если да, то предлагал ли он какую-либо помощь, посол США ответил: «Я не был в непосредственном контакте с властями Армении после начала кризиса. Но, как я уже говорил накануне, когда из Вашингтона, из Госдепартамента спросили меня об этом кризисе, мы призываем правительство Армении реагировать на ситуацию профессионально и со сдержанностью. Сейчас необходимо, чтобы все граждане Армении соблюдали закон, чтобы урегулировать ситуацию мирным путем, что, я полагаю, является желанием всех граждан Армении».

Посол также выразил соболезнования родственникам убитого полицейского Артура Ванояна, отметив, что «насилие никогда не является приемлемым способом для достижения политических перемен».

«Мы внимательно следим за развитием ситуации также и потому, что главной ответственностью посольства США является информирование граждан США о том, насколько в Ереване безопасно. Мы по-прежнему советуем гражданам США держаться подальше от ереванского района Эребуни до разрешения ситуации», — цитирует посла azatutyun.am.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, o ситуации в Ереване с заявлением выступил представитель Госдепа США, осудив «применение насилия в политических целях» в Армении и призвав власти страны реагировать на ситуацию с должной сдержанностью.

О сложившейся в Армении ситуации пока не высказывались представители других стран. Лишь несколькими общими фразами прокомментировал события в Турции, Армении и Казахстане пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявив, что одинаково квалифицировать события в Турции, Армении и Казахстане нельзя: если в одном случае это переворот, то в другом — криминал; при этом безопасность на границах РФ обеспечена должным образом, а сама Россия заинтересована в стабильности и процветании соседей.

«Одинаково квалифицировать происходящее в разных странах по периметру наших границ, о чем Вы сказали, вряд ли возможно, потому что, конечно, здесь нужно анализировать каждый конкретный случай. В одной ситуации речь идет, безусловно, о попытке государственного переворота силового, что привело к многочисленным человеческим жертвам, а в другом случае — различные криминальные проявления», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, не видят ли в Кремле связи между дестабилизацией ситуаций в Турции, Армении и Казахстане.

«Безусловно, проявление такой турбулентности у наших границ вызывает обеспокоенность. Безусловно, это вынуждает крайне внимательно отслеживать ситуацию, анализировать ее. Безопасность страны и периметр страны пограничный, безусловно, обеспечивается на должном уровне. Но конечно, с учетом поступающей информации, принимаются необходимые меры», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Он также подчеркнул, что Россия хочет видеть соседей стабильными, процветающими и предсказуемыми государствами. «И в данном случае есть все основания полагать, что наши соседи обладают необходимым потенциалом, чтобы таковыми быть», — сказал Песков.