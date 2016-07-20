Центробанк: рынок ОСАГО покинут семь страховщиков
Москва, 20 июля, 2016, 20:26 — ИА Регнум. Банк России предупреждает, что запуск многостороннего агентского соглашения, призванного повысить доступность полисов ОСАГО, может привести к сокращению числа страховых компаний на этом рынке. Об этом сегодня, 20 июля, сообщил журналистам директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук.
Он рассказал, что необходимость продавать полисы ОСАГО в регионах, которые являются проблемными, означает изменение бизнес-модели страховых компаний. «И мы видим по факту и по плану уменьшение количества игроков», — отметил Жук.
Представитель Центробанка уточнил, что на данный момент у регулятора есть информация об уходе со страхового рынка семи компаний. Частично их уход связан и с «эволюционными процессами» на рынке — присоединением и поглощением дочерних компаний, сказал Жук.
Он напомнил, что крайний срок подписания агентского соглашения — 25 июля, и те страховщики, которые его не подпишут, в итоге покинут этот рынок.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, многостороннее агентское соглашение предполагает, что любая страховая компания сможет продавать полисы любой другой страховой компании в регионе, где обязательное страхование автогражданской ответственности стало для страховщиков убыточным. Это мера должна распределить убытки от проблемных территорий между всеми участниками рынка ОСАГО.