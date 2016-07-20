Магас, 20 июля, 2016, 20:20 — ИА Регнум. В Ингушетии задержана группа пособников боевиков из международной террористической организации ИГИЛ, деятельность которой запрещена на территории России и многих других стран, пишет «Интерфакс-Юг».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Задержанные входили в так называемую назрановскую бандгруппу. Члены этого бандформирования присягнули на верность запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское государство», приводит агентство слова представителя пресс-службы управления ФСБ по региону.

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Оперативные мероприятия были проведены в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту организации НВФ или участия в нем, на территории города Магас и в одном из муниципальных округов Назрани. По месту проживания задержанных были обнаружены и изъяты боеприпасы и самодельные взрывные устройства.

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