Кингисепп, Ленинградская область, 20 июля, 2016, 20:04 — ИА Регнум. Семьи детей, снимавших на видео и транслировавших в интернет-сервисе Periscope жестокое убийство голубя в городе Кингисепп Ленинградской области, будут проверены. Об этом сегодня, 20 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщила уполномоченный по правам ребенка в Ленобласти Тамара Литвинова.

Голубь

Группа подростков в Кингисеппе истязала голубя. Жестокую расправу над беззащитной птицей тинейджеры транслировали в Periscope под названием «Первое убийство». При этом на записи слышно, что речь идет уже о четвертом убитом животном. На видеозаписи видно, как один из мальчиков 11−12 лет размозжил голову пойманной птицы о пень, потом оторвал ей крылья, топтал ногами и в довершение оторвал голубю голову.

«Аппарат омбудсмена связался с комиссией по делам несовершеннолетних в Кингисеппе, те связались с полицией. Выясняем, что это были за дети, какие у них семьи, почему они находились без родителей, почему их летний отдых проходил не в организованной форме, почему они этим занимались», — сообщила агентству детский омбудсмен Ленобласти Тамара Литвинова.