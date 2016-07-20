Ижевск, 20 июля, 2016, 19:57 — ИА Регнум. Арбитражный суд Удмуртии признал законным постановление УФАС о наличии сговора ПАО СК «Росгосстрах» и индивидуального предпринимателя, который проводил фиктивный техосмотр, навязываемый страховой компанией при заключении договоров ОСАГО. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского антимонопольного органа.

Игрушечная машинка

В ходе рассмотрения дела установлено, что сотрудниками СК навязывались услуги по проведению техосмотра и диагностике аккумуляторной батареи автомобилей с индивидуальным предпринимателем. Денежные средства по заключенным договорам поступали на счет предпринимателя, который, в свою очередь, не оказывал оплаченные услуги. При этом договоры ОСАГО заключались страховой компанией без фактически пройденного техосмотра, на основании пустого бланка диагностической карты.

Удмуртское УФАС признало в действиях «Росгосстраха» и ИП антиконкурентный сговор, который приводит к навязыванию услуг техосмотра конкретного оператора, а также приводит к ограничению конкуренции на рынке техосмотра.

С решением УФАС ответчики не согласились. В качестве основных доводов заявители ссылались на недоказанность и отсутствие антиконкурентного соглашения, на то, что граждане, обратившиеся в страховую компанию, не предоставили действующие карты техосмотра и добровольно оплатили услуги техосмотра.

Предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 35 тыс. рублей и обжаловал постановление в Арбитражном суде республики, которое суд признал обоснованным. СК должна заплатить оборотный штраф в размере 7,355 млн рублей и также пытается обжаловать постановление, которое в настоящее время находится на рассмотрении в ФАС России.

Напомним, «Росгосстрах» в Удмуртии неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения закона «О защите конкуренции».В прошлом году нарушения заключались в направлении граждан, застрахованных в других страховых организациях и пострадавших в ДТП от страхователей данной СК, за возмещением убытков по ОСАГО в поселок Кез, который находится в 172 км от Ижевска, при наличии пунктов обслуживания в столице Удмуртии. Также компания навязывала дополнительные услуги при заключении договоров «автогражданки».

В других регионах «Росгосстрах» отличился и неприменением коэффициента «бонус-малус» при расчете страховой премии, соответственно увеличивая стоимость полиса ОСАГО для граждан, и навязыванием страхования жизни. В Волгоградской области компании указали на необходимость обеспечить лицам, желающим заключить договор ОСАГО, возможность (в том числе техническую) обратиться в ПАО «Росгосстрах» с соответствующим заявлением в электронной форме посредством официального сайта компании. Однако предупреждение «Росгосстрах» проигнорировал.

Автовладельцы надеются, что с внедрением электронных полисов ОСАГО ситуация на рынке автострахования улучшится. Как сообщало ранее ИА REGNUM, закон о продаже электронных полисов ОСАГО, Госдума приняла во втором и в третьем чтениях 10 июня этого года. Поправки предусматривают обязанность страховщика с 1 января 2017 года заключать договоры ОСАГО в электронной форме.

Кроме того, меняется срок рассмотрения страховщиков претензий потерпевшего о надлежащем исполнении обязательств по договору ОСАГО.