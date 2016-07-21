Москва, 21 июля, 2016, 09:34 — ИА Регнум. Новая комедия «Луна над Турином» от режиссера «После полуночи» Давиде Феррарио, с опозданием на три года, но всё же выходит в российский прокат.

Цитата из к/ф «Луна над Турином». Реж. Давиде Феррарио. 2013. Италия Любовь

Фильм был снят в 2013 году, премьера состоялась на Международном кинофестивале в Риме, где работа Феррарио была удостоена премии Chioma di Berenice. В прокат картина поначалу вышла лишь в Италии, но спустя три года фильм оказывается в кинотеатрах России. Дистрибьютором стала компания «ПилотКино», специализирующаяся на прокате итальянских художественных, документальных и короткометражных фильмов.

В центре сюжета — горячие итальянские страсти, Давиде Феррарио, как и в «После полуночи», снова препарирует любовный треугольник.

В Турине, городе на 45-й параллели, которая равноудалена от Северного полюса и от экватора, живет Уго. Будучи подростком, он получил хорошее наследство, но теперь деньги на исходе и ему приходится сдавать в аренду часть своей виллы на вершине живописного холма. Его жильцы — Мария, в которую влюблен Уго, и студент Дарио, который еле сводит концы с концами. У каждого из них свои проблемы, но вот подходит срок ипотеки, и все трое рискуют оказаться на улице…

В области кино Давиде Феррарио начал работать ещё в 70-х, писал эссе и критические статьи, после чего основал небольшую дистрибьюторскую компанию, которая прокатывала в Италии фильмы Райнера Фассбиндера, Вима Вендерса и других культовых режиссёров.

В режиссуре дебютировал в 1989 году фильмом «Конец ночи». Сегодня в фильмографии Феррарио около двух десятков картин, не только художественных, но и документальных. Его фильмы участвовали во многих международных фестивалях. «После полуночи» был удостоен двух призов в Берлине — премии Дон Кихота и Caligari, вручаемой за инновации в кино.

«Итальянский Вуди Аллен», как ещё часто называют режиссёра, также является писателем — роман Феррарио «Затмение» был переведен на многие языки и экранизирован Оливером Паркером. Сотрудничает с газетами и является регулярным автором колонок; в последнее время также увлёкся фотографией.

К слову, сам Вуди Аллен тоже фигурирует в российском кинопрокате этой недели. В кинотеатрах открываются показы его новой мелодрамы «Светская жизнь», где главные роли сыграли Джесси Айзенберг и Кристен Стюарт — дуэт, знакомый зрителям ещё с 2008 года по фильму «Парк культуры и отдыха».

Бобби (Джесси Айзенберг) отправляется покорять Голливуд в важную для киноиндустрии эпоху 1930-х годов. В надежде найти работу молодой авантюрист находит свою любовь, которая быстро втягивает неопытного юношу в бурную светскую жизнь.

Американский кинорежиссёр Вуди А́ллен также широко известен как актёр-комик, продюсер, автор многочисленных рассказов и пьес. Мастер авторского кино, он стал четырёхкратным обладателем премии «Оскар», заслужив любовь публики своими остроумными комедиями.

Напомним, сегодня Аллен работает над новым проектом, который пока не имеет названия и фигурирует в сетях как «Безымянный проект Вуди Аллена». Сюжет также пока не разглашается, известно лишь, что действие развернется в Нью-Йорке 1950-х, а в главных ролях снимутся Кейт Уинслет, Джастин Тимберлэйк и Джеймс Белуши.