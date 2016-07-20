Минск, 20 июля, 2016, 19:39 — ИА Регнум. Перспективы взаимодействия Казахстана и Белоруссии в ООН в контексте предстоящего членства Казахстана в СБ ООН обсуждены 20 июля в Минске послом Казахстана Ергали Булегеновым и замминистра иностранных дел Белоруссии Валентином Рыбаковым, сообщает пресс-служба МИД РБ.

пресс-служба посольства Казахстана в Белоруссии Посол Казахстана в Белоруссии Ергали Булегенов

Напомним, по итогам 2015 года торговый оборот Белоруссии с Казахстаном составил $576,3 млн ($966,8 млн в 2014 году). Белорусский экспорт в Казахстан упал почти в два раза — с $879,4 млн до $524,7 млн, импорт также резко снизился — с $87,4 млн до $ 51,6 млн. Во взаимной торговле Белоруссия получила положительное сальдо в сумме $ 473,1 млн ($792 млн по итогам 2014 года). Казахстан почти вдвое сократил поставки нефтепродуктов в Белоруссию — до 3,81 тысячи тонн (7,914 тысячи тонн в 2014 году), а Белоруссия поставила в Казахстан лишь 110,2 тысячи тонн нефтепродуктов (144,7 тысячи тонн в 2014 году). Кроме того, в 2015 году Белоруссия закупила в Казахстане 7,406 тысячи тонн сжиженного газа, во взаимной торговле за 2014 год не фигурировавшего.

Примечательно: Казахстан активно импортировал из Белоруссии не только нефтепродукты, но также яблоки, груши и другую сельскохозяйственную продукцию, которая затем оказывалась на российском рынке. При этом проекты двусторонней промышленной кооперации приказали долго жить, хотя на словах и Александр Лукашенко, и Нурсултан Назарбаев горячо приветствуют подобные идеи.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта посол Белоруссии в Казахстане Анатолий Ничкасов и замминистра иностранных дел Казахстана Галымжан Койшибаев обсудили «широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия и перспектив расширения сотрудничества по ряду направлений», договорившись разработать новую «Дорожную карту» развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества на период 2017—2018 годов, а также активизировать работу по подготовке к подписанию пяти двусторонних межгосударственных соглашений. О состоянии двусторонних отношений наглядное представление дают сайты посольства Белоруссии в Казахстане и посольства Казахстана в Белоруссии.