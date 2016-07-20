Минск, 20 июля, 2016, 19:32 — ИА Регнум. В Варшаве 20 июля прошел очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Польши и Белоруссии, сообщает пресс-служба МИД постсоветской республики.

пресс-служба МИД Белоруссии Заместители министров иностранных дел Белоруссии и Польши Елена Купчина и Марек Зюлковский

«Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, в том числе состояние политического диалога, развитие экономического сотрудничества, совершенствование правовой базы, положение белорусского национального меньшинства в Польше и польского — в Белоруссии. Рассмотрена также проблематика диалога по линии Белоруссия-ЕС, взаимодействия в рамках «Восточного партнёрства» с учетом польского председательства в Вышеградской группе, вопросы региональной безопасности», — сказано в сообщении МИД Белоруссии.

Заместители министров иностранных дел Белоруссии Елена Купчина и Польши Марек Зюлковский подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере образования. Таков был итог второго дня визита белорусской делегации.

Накануне, 19 июля в Варшаве прошли переговоры Купчиной с министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским. «Обсуждены вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, диалога на линии Белоруссия-ЕС, региональной проблематики», — проинформировало по итогам белорусское министерство.

Как сообщают польские СМИ, по итогам переговоров Ващиковский выразил удовлетворение нормализацией отношений между Варшавой и Минском, «прогресс во всех сферах». Он также подтвердил приглашение главе МИД Белоруссии Владимиру Макею посетить Польшу.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца прошлого века отношения между Минском и Варшавой прогрессировали только в одну сторону — от вялотекущих конфликтов к острым. Ситуация резко изменилась после государственного переворота на Украине, отдаления официального Минска от Москвы и «разворота на Запад».

Первый после многолетнего перерыва визит главы МИД Польши в Белоруссию состоялся 22−23 марта: Витольд Ващиковский встретился с представителями поддерживаемой Западом оппозиции в постсоветской республике, провёл переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем и обсудил проблемные вопросы с Александром Лукашенко. Посещая урочище Куропаты под Минском, где представители прозападной оппозиции регулярно проводят свои собрания, осуждая «сталинские репрессии» и «российский коммуно-фашизм», глава МИД Польши заявил, что в Куропатах находятся останки «многих тысяч» представителей разных народов, в том числе и польского, и личности этих «неизвестных героев» следует установить. Ващиковский отметил: «Когда-то оба наши народа стали жертвами одной империи».