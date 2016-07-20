Калининград, 20 июля, 2016, 19:33 — ИА Регнум. Автопредприятие Калининграда «БалтАвтоЛайн», специализирующееся на рынке пассажирских перевозок, не получило ни одного маршрута на муниципальном конкурсе, итоги которого были подведены сегодня, 20 июля.

klops.ru Автобус компании «БалтАвтоЛайн» в Калининграде

«БалтАвтоЛайн», владельцем которого является депутат горсовета Сергея Донских, заявлялся на четыре лота, планируя обслуживать 12 маршрутов по Калининграду. Всего на конкурс по обслуживанию обновлённой маршрутной сети заявились 24 претендента.

ИА REGNUM уточняет, что в конце 2015 года депутат Донских инициировал громкий скандал в сфере городских пассажирских перевозок. Владелец «БалтАвтоЛайна», одновременно возглавляющий депутатскую комиссию по развитию дорожно-транспортного комплекса, обратился к Владимиру Путину, пригрозив «приостановкой транспорта» и требуя от властей — цитата мэра Калининграда Александра Ярошука — «перевозить горожан по нерегулируемым тарифам».

Уже в марте 2016 года депутат-бизнесмен спровоцировал в Калининграде транспортный коллапс, в результате чего было парализовано более 50% маршрутной сети.

«У нас есть кому работать на всех городских маршрутах, — прокомментировал сегодняшнюю ситуацию с итогами конкурса замглавы Калининграда Сергей Мельников. — И уже сегодня горожане заметили, что перевозчики, которые готовились к конкурсу, установили видеорегистраторы, электронные табло, запустили бегущую информационную строку. Многие успели приобрести новый транспорт, что помогло им выиграть конкурс по лотам, где было несколько участников».

Перевозчики приступят к работе на новой маршрутной сети в Калининграде 1 августа 2016 года.