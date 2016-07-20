Брюссель, 20 июля, 2016, 19:09 — ИА Регнум. Во втором полугодии 2017 года Совет Европейского Союза должна была возглавить Великобритания. Однако, после референдума, на котором британцы проголосовали за выход королевства из Евросоюза, Совет решил, что теперь Великобритания не может его возглавить.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Было решено, что Совет ЕС раньше срока возглавит Эстония, сообщает сегодня, 20 июля, агентство Reuters. Представитель Совета ЕС заявил, что после референдума у Великобритании больше нет права возглавлять Совет.

На данный момент в Совете ЕС председательствует Словакия. С начала 2017 года её сменит Мальта. А во втором полугодии это должна была быть Великобритания. Но теперь порядок сдвинется на полгода и Совет ЕС вместо Великобритании возглавит Эстония.

При этом юрист британского правительства заявил, что Великобритания не будет инициировать процедуру выхода из ЕС до начала 2017 года.