Иркутск, 20 июля, 2016, 19:01 — ИА Регнум. В Иркутской области в рамках Всероссийской сельскохозяйственной переписи учету подлежат 265,8 тыс. объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Иркутскстата. Заполненные формы уже поступили от 176 из 197 сельскохозяйственных организаций. С 1 июля переписчики посетили 744 крестьянских (фермерских) хозяйства и индивидуальных предпринимателей (23% от включенных в списки объектов переписи). Более 100 тыс. гектаров земли заявили на данный момент респонденты.

Аркадий Пластов. Земля. 1962

Как напомнили в ведомстве, для юридических лиц участие в сельскохозяйственной переписи и представление сведений, подлежащих включению в переписные листы, являются обязательными. Самыми многочисленными объектами переписи являются личные подсобные и другие хозяйства граждан, а также садоводческие, огороднические, дачные некоммерческие объединения россиян. В Иркутской области переписчики уже обошли 399 некоммерческих объединений (34%) и заполнили переписные листы более чем на 8 тысяч участков в них (36%).

Более 75 тыс. личных подсобных хозяйств переписаны на селе и более 23 тыс. — в городах и рабочих поселках, это, соответственно, составляет 41% и 42%. Общая площадь земли, занимаемой учтенными хозяйствами — 114 тыс. гектаров.