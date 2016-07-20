Киев, 20 июля, 2016, 19:58 — ИА Регнум. Газ

Уголь

В Европе обеспокоены динамикой, с которой Украина заполняет свои газовые хранилища на следующий осенне-зимний сезон. По состоянию на 19 июля 2016 года, в них находилось всего 10,09 млрд кубометров газа, для сравнения — на 19 июля 2015 года было 12,51 млрд кубометров, и тогда говорили, что и этого недостаточно. Европу волнует стабильность украинского транзита в зимний период. В связи с этим вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марош Шефчович во время встречи с Владимиром Гройсманом призвал последнего согласовать условия поставок с «Газпромом»: «Комиссия готова содействовать, в случае необходимости, в переговорах в трехстороннем формате».

Как известно, закупки газа у компании «Газпром» были прекращены Украиной в ноябре 2015 года. И пока что «Нафтогаз» активизирует совершенно противоположное направление. В частности, 9 июля возобновлён реверс из Венгрии, 16 июля — из Польши, с 15 числа украинская сторона существенно нарастила закупки в Словакии, доведя их с 0,5 млн кубов в сутки до почти 13 млн кубов к 20 июля.

К слову, ещё в июне министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто говорил о том, что снижение стоимости российского газа позволит Венгрии нарастить его закупку: «Я могу сказать, что и ценообразование в отношении Венгрии очень положительно изменилось, и немножко благодаря этому мы заключили соглашение о том, что кроме мощностей, оговоренных в соглашении, мы еще 600 миллионов кубометров купим». Вполне вероятно, что на заключение этого соглашения повлияла не только выгодная цена, но и ожидания наращивания поставок российского же газа на Украину.

20 июля соглашение о поставках было подписано с Румынией, о чём сообщает пресс-служба компании «Укртрансгаз»: «Операторы газотранспортных систем Украины и Румынии подписали соглашение о подключении газотранспортных систем в точке Исакча… Операторы систем планируют обеспечить постоянную и бесперебойную мощность для транспортировки газа в направлении из Украины в Болгарию и бесперебойную мощность для транспортировки газа в реверсном режиме».

Что же касается возобновления закупок у «Газпрома», глава правления «Нафтогза Украины» Андрей Коболев, как и раньше, настаивает на подписании дополнительного соглашения, без которого считает покупку газа у российской компании в третьем квартале 2016 года невозможной:

«К сожалению, по состоянию на сей день «Газпром» не подписал дополнительное соглашение, которое давало бы нам возможность покупать газ в 3-ем квартале».

Его визави в «Газпроме», Алексей Миллер, утверждает, что предоплаты будет вполне достаточно, и что российская компания гарантирует поставку оплаченного объёма.

Возможно, именно это недопонимание между сторонами и предлагает уладить Марош Шефчович. «Нафтогаз Украины» уже официально подтвердил свою готовность возобновить трехсторонние переговоры с ОАО «Газпром» по обсуждению сроков поставок российского газа, и даже выразил благодарность Еврокомиссии за готовность помогать в проведении трехсторонних переговоров. Сообщается, что «Нафтогаз» готов принять участие в этой встрече «в ближайшее время, в месте, удобном для всех участников переговоров».

Политический эксперт Кирилл Молчанов комментирует — у «Нафтогаза» просто нет средств для закупки достаточного количества газа на следующую зиму.

«Нафтогаз» бы уже давно газ закупил, просто для этого нет денег… В предыдущие годы была какая схема — ЕС давал транш, и на него этот газ покупался. Пока что в этом сезоне у нас нет финансовой возможности этот газ закупить в объеме, который необходим на всю зиму», — сказал эксперт в эфире радиостанции «Голос Столицы». По мнению политолога, Гройсман в Брюсселе как раз и вел переговоры о предоставлении Евросоюзом средств для закачки газа — «чтобы, возможно, ЕС опять профинансировал, чтобы, грубо говоря, ни Украина, ни Европа не мерзли этой зимой».

Кроме того, Украина и ЕС заявили о планах создания специальной экспертной группы по усилению использования возможностей Украины по транзиту газа. Более того, Шефчович подчеркнул готовность сформировать такую экспертную группу «безотлагательно», пояснив, что «в Европе существует консенсус относительно использования и поддержания газотранспортной системы Украины».

Согласно официальной информации, обнародованной в июле, Украина в январе-июне 2016 года увеличила транзит природного газа в Европу и Молдавию сразу на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — до 37,62 млрд кубометров.

Согласно данным ПАО «Укртрансгаз», в том числе в Европу транзитом через территорию страны в январе-июне поставлено 36,159 млрд кубометров, в Молдавию — 1,462 млрд кубометров. По итогам июня-2016 транзит газа в страны Европы и Молдавию возрос 16,7% по сравнению с июнем-2015 — до 6,259 млрд кубометров. В том числе транзит газа через Украину в Европу составил 6,94 млрд кубометров, в Молдавию — 165,2 млн кубометров.

Тем временем, Киев пытается, по крайней мере на словах, опереться на собственные резервы.

«Мы начинаем возобновление добычи украинского газа, который будет обеспечивать энергетическую независимость для нашей страны и для наших граждан. Подчеркиваю, что рыночная цена на газ даст возможность увеличить (добычу газа) до 2020 года по плановым показателям на 8 млрд кубометров», — заявлял ранее Владимир Гройсман.

По мнению эксперта нефтегазового рынка Геннадия Кобаля, состояние бурового парка компании «Укргаздобыча» весьма плачевно: современных буровых установок нет, а имеющиеся модернизировались 10−15 лет назад. Темпы добычи у компании растут, это факт (+25 млн кубометров газа за 6 месяцев 2016 года в сравнении с 2015-м), однако до указанных Гройсманом показателей пока далеко.

«По состоянию на 12 июля суммарная просроченная задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики, теплоэлектроцентралей и прямых промышленных потребителей перед «Нафтогазом» составляет около 21,2 млрд гривен», — сообщает пресс-служба «Нафтогаза Украины», отмечая, что всего за неделю (5−12 июля) объём долга вырос на 2,2%. Расширение собственной газодобычи планируется финансировать именно повышением расценок для внутренних потребителей, поэтому рост этой задолженности может скорректировать планы правительства.

Электроэнергетика

В Минтопэнерго Украины рассчитывают провести следующий отопительный сезон без веерных отключений электроэнергии, заявил глава министерства Игорь Насалик.

«То, что мы прошли сейчас самый тяжкий период и вошли в ритм обеспечения осенне-зимнего периода, я надеюсь, я в этом убежден, что никаких проблем с зимним периодом у нас не будет… Мы прошли этот период, и на сегодняшний день мы не импортируем ни одного киловатта из других стран, имеется в виду Россия, Приднестровье, о котором нас так долго обвиняли. Мы не взяли других источников энергетики, не запустили газо-мазутные блоки, не имели веерных отключений. Мы прошли этот период, хотя все эксперты прогнозировали, что 1 июля на Украине начнется блэкаут», — заявил профильный министр.

Так министр прокомментировал прогнозы экспертов, высказанные в начале июля, в период жарких дней — о том, что в энергосистеме Украины явно есть прецеденты дефицита.

Разумеется, с формальной стороны министр прав: импорта электроэнергии нет и не может быть, поскольку отсутствует соответствующий договор. Однако ситуация давно вышла за рамки обычной аварийной помощи (либо придётся признать, что аварийная ситуация стала для украинской энергетики нормой): на момент заявления Игоря Насалика, согласно данным российского Оптового рынка электроэнергии и мощности, переток составлял 560 МВт.

Также министр энергетики прогнозирует возобновление экспорта электроэнергии в Белоруссию и Молдавию в конце сентября — в начале октября. «И Украина в следующем году будет зарабатывать по экспорту не менее 350 млн долларов», — пообещал Насалик.

Между тем, согласно официальным данным, Украина в январе-июне 2016 года увеличила экспорт электроэнергии на 21,5% (на 386,881 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — до 2 млрд 188,912 млн кВт-ч. Наращивание произошло за счет поставок электроэнергии в Польшу, которые составили 657,026 млн кВт-ч, тогда как в январе-июне прошлого года они не осуществлялись. Конкретно в июне 2016 года экспорт украинской электроэнергии составил 326,058 млн кВт-ч, что на 10,1% (на 36,617 млн кВт-ч) меньше, чем в июне прошлого года. также Минэнерго информирует, что Украина в первом полугодии 2016-го импортировала 44,896 млн кВт-ч электроэнергии, в том числе — импортировала 24,644 млн кВт-ч электроэнергии из России.

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-июне 2016 года сократилось на 5,7% (на 4 млрд 622,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — до 76 млрд 461,2 млн кВт-ч.

При этом атомные электростанции (АЭС) за шесть месяцев снизили выработку электроэнергии на 9,5% — до 40,201 млрд кВт-ч., тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) снизили выработку на 6,6% — до 26,817 млрд кВт-ч., а вот гидроэлектростанции (ГЭС и ГАЭС) за шесть месяцев 2016-го увеличили производство на 30% — до 5,079 млрд кВт-ч.

Потребление электроэнергии на Украине в январе-июне 2016 года с учетом технологических потерь в сетях сократилось на 5,4% (на 4 млрд 226,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — до 73 млрд 518,4 млн кВт-ч.

Также украинские СМИ порадовали граждан исследованием — оказывается, несмотря на то, что в первом полугодии 2016 года тариф на электроэнергию для населения поднялся на 55,7%, на Украине электричество продолжает оставаться самым дешевым в Европе.

Уголь

Запасы угля на украинских ТЭС обновили очередной минимум, в течение июня 2016 года снизившись на 34,5% (на 842,4 тыс. тонн) и к 1 июля составили всего 1,6 млн тонн.

Как сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, в том числе к 1 июля 2016 года запасы углей «Г+Д» составили 1 млн 91,2 тыс. тонн, углей «АШ+Т» — 508,2 тыс. тонн.

По словам главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, снова остро встал вопрос обеспечения энергетиков углём антрацитной группы: «На семи электростанциях, потребляющих антрацитовый уголь, исчерпываются его запасы, и на отдельных станциях они достигли критической точки. Дальнейшее уменьшение запасов приведет к прекращению их работы».

Также Михаил Волынец добавил, что украинские АЭС не могут покрыть потери в тепловой генерации (текущий ремонт одних блоков, аварийные остановки других). Причём, по его словам поставки электроэнергии на угледобывающие предприятия осуществляются с перебоями, не позволяя энергетикам нарастить запасы — т. е. ситуация начинает входить в негативную спираль.

В связи с этим, а также планами министерства (закрытие 11−13 государственных шахт и приватизация ещё 7-ми, наиболее прибыльных) профсоюз 20 июля организовал в Киеве акцию протеста. Кроме членов профсоюза и шахтёров в ней участвуют представители Гражданского корпуса «Азов».

Игорь Насалик, в свою очередь заявляет о готовности Украины покупать антрацит через два месяца: «Мы установили индикативную цену, которую, я думаю, министерство примет… Я думаю, что буквально через полтора-два месяца мы сможем найти альтернативный путь поставок антрацитовой группы». По его словам, среди вероятных поставщиков угля могут быть ЮАР или Бразилия, также чиновник отметил, что поставки антрацита из ДНР-ЛНР на Украину продолжаются.

Однако профильный министр угодил в весьма неприятный скандал: в Интернете появилось видео, на котором Насалик встречается в Донецке с одним из лидеров ДНР для обсуждения угольных вопросов. На видео слышно, как собеседник Насалика представляется министром доходов и сборов ДНР. Во время беседы Насалик спросил у министра, имеются ли проблемы с поставкой угля с неподконтрольной Киеву части Донбасса, на что тот ответил, что на сегодняшний день никаких препятствий поставкам угля на территорию Украины нет.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже обратился к СБУ с просьбой проверить информацию о пребывании в городе Донецк министра энергетики и угольной промышленности Украины и проинформировать Кабинет министров Украины о результатах проверки. Сам же Насалик заявил, что ездил в ДНР еще в феврале 2015 года под видом журналиста для того, чтобы найти военного из Калуша, попавшего в плен, а уголь якобы тут вообще не при чем.

Нефть

Одной из заметных новостей последнего времени стало заявление относительно реанимации проекта «Одесса-Броды», сделанное в ходе визита Петра Порошенко в Баку.

«Мы очень серьезно обсудили реализацию проекта «Одесса-Броды» и дали поручение возобновить этот проект, потому что Азербайджан поставляет на европейские рынки очень большие объемы своей нефти и становится транзитной страной для государств, которые находятся на восточном побережье Каспийского моря», — заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев.

При этом взаимный интерес не ограничивается использованием нефтепровода в его изначальном смысле (экспорт нефти в Польшу). Стороны обсуждали также загрузку украинских НПЗ, а также возможность азербайджанских инвестиций в нефтегазовый сектор Украины.

Как считают эксперты, Баку лишь пиарится на проекте «Одесса — Броды», а Киев этого даже не понимает.

В столице Украины продолжают «реанимацию» — например, тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины удовлетворил ходатайство ПАО «Укртранснафта» установил скидку портовых сборов на танкеры с нефтью в размере 75%.

Как и.о. заместителя главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Пасишник, это решение и создает привлекательные условия для запуска транзита нефти по нефтепроводу «Одесса-Броды» до нефтеперерабатывающих предприятий ЕС.

Однако в Польше, хотя и положительно воспринимают заявление президентов Украины и Азербайджана от 14 июля о возобновлении проекта нефтепровода «Одесса-Броды», но ждут конкретных действий. Об этом говорится в ответе польского предприятия по эксплуатации нефтепровода «Дружба» (PERN Przyjazn) на информационный запрос «Укринформа» — украинского госинформагенства.

«Компания PERN… с удовлетворением восприняла заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Украины Петра Порошенко, которые касаются возобновления проекта «Одесса-Броды». Сейчас наша компания надеется на конкретные действия со стороны компаний из Азербайджана и Украины… Проект Евразийского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) важен по двум причинам. Речь идет о возможном создании очередного пути транспортировки нефти на польские нефтеперерабатывающие заводы, что улучшит систему диверсификации источников поставок энергоносителей и усилит энергетическую безопасность Польши и всего региона, а также о получении дополнительных прибылей», — говорится в заявлении.

В то же время, как считают в польской компании, на вопрос, насколько перспективным является проект в данный момент, ответ должна дать актуализация технико-экономического обоснованием (ТЭО) проекта, учитывая значительные изменения, которые в последнее время произошли на международной арене, — преимущество предложения над спросом, отмена эмбарго на экспорт нефти из Ирана, намерения польских нефтеперерабатывающих заводов диверсифицировать источники поставки.