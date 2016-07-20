Грозный, 20 июля, 2016, 18:49 — ИА Регнум. В состав олимпийской сборной России включены шесть чеченских спортсменов. Среди 387 человек, которые будут защищать честь страны на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, боксер Адлан Абдурашидов, борец-вольник Анзор Болтукаев — олимпийский чемпион 2008 года, борцы-классики Ислам-Бек Альбиев — олимпийский чемпион игр 2008 года, Ислам Магомедов и Ибрагим Лабазанов, штангист Адам Малигов,

Логотип Олимпийских Игр 2016 в Рио-де-Жанейро

Об этом ИА REGNUM 20 июля сообщили в пресс-службе главы и правительства региона. Напомним, чеченские спортсмены не раз приносили олимпийские награды в копилку сборной России.

Так, штангист-тяжелоатлет Апти Аухадов, мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион ЦС «Динамо» по тяжелой атлетике и чемпион Европы среди молодежи, стал серебряным призером Олимпиады в Лондоне.

Бувайсар Сайтиев стал чемпионом Олимпиады в Пекине по вольной борьбе, а Исламбек Альбиев завоевал золотую медаль в состязаниях борцов греко-римского стиля.