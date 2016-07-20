Минск, 20 июля, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провёл 20 июля переговоры с послом Киргизии Кубанычбеком Омуралиевым, сообщает пресс-служба МИД РБ.

пресс-служба МИД Белоруссии Кубанычбек Омуралиев и Владимир Макей

«В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних белорусско-киргизских отношений», — сказано в кратком официальном сообщении по итогам переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, вскоре после свержения президента Киргизии Курманбека Бакиева официальный Бишкек затребовал его выдачи от властей Белоруссии, на что получил несколько отказов, ответив на один из них отзывом посла. Бакиев с родственниками осел под Минском, обзавёлся элитной недвижимостью и, по неофициальной информации, белорусским гражданством. Киргизские суды заочно вынесли приговоры Бакиеву и его приближённым. Долгое время Александр Лукашенко не признавал новые власти Киргизии, а официальный Бишкек не направлял в Минск своего посла.