Москва, 20 июля, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг ГК «Росводоканал» в иностранной валюте на уровне «BB-» с прогнозом «Стабильный». Кредитный рейтинг отражает сильную рыночную позицию Группы, комфортные показатели долговой нагрузки и высокий уровень обслуживания заемных средств, сообщает пресс-служба «Росводоканала».

orenburg.ru ГК «Росводоканал»

Как поясняют в пресс-службе, за последние годы компании удалось обеспечить безубыточность всех водоканалов, входящих в Группу, значительно повысить качество воды в регионах присутствия, снизить аварийность и добиться высокой энергоэффективности. Также отмечается, что ГК «Росводоканал» не привлекает средства бюджетов разных уровней, но при этом обеспечивает своевременную выплату заработной платы, исполняет коллективные договоры и отраслевые соглашения, своевременно уплачивает налоги во все уровни бюджетов.

Группа компаний «Росводоканал» — частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением «Росводоканала» работают семь региональных водоканалов России, обслуживающих свыше 5 млн потребителей в пяти федеральных округах, включая такие крупные промышленные центры как Омск, Воронеж, Тюмень, Краснодар, Оренбург, Барнаул, Тверь. Управляя инфраструктурой на основе долгосрочной аренды и концессии, предприятия Группы «Росводоканал» ежегодно подают в сеть 580 млн кубических метров воды (1100 кубометров каждую минуту) и принимают на очистку 518 млн кубических метров стоков. На долю ГК «Росводоканал» приходится 14,7 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения. В дальнейшие планы Группы входит увеличение числа регионов присутствия, что должно привести и к повышению кредитного рейтинга.