Рига, 20 июля, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Великобритания усилит поддержку стран Прибалтики в сфере обороны, выполняя решение саммита НАТО об увеличении военного присутствия в странах восточного фланга, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис после встречи с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает LETA.

U.S. Army Europe Images Учения НАТО в Латвии

Как сообщили в пресс-службе президента, прежнее сотрудничество Латвии и Великобритании в оборонных вопросах было успешным — обеспечивалось патрулирование воздушного пространства, был создан Центр передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации, латвийские вооруженные силы участвовали в учениях НАТО.

Вейонис заявил, что Латвия и Великобритания должны остаться партнерами и после референдума о выходе из ЕС.

Вейонис на встрече с Джонсоном повторно призвал британские власти обеспечить, чтобы референдум о выходе из ЕС не влиял на статус живущих в Великобритании граждан Латвии, и резко выступил против любых проявлений нетерпимости.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, лидеры НАТО на Варшавском саммите утвердили размещение четырех международных батальонов в Польше и странах Прибалтики. Многонациональным батальоном в Польше будут руководить США, в Латвии — Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания. В возглавляемой Канадой многонациональной боевой группе батальонного уровня, которая прибудет в Латвию в первой половине 2017 года, будет 1000 военнослужащих, половину из которых будут составлять канадцы.

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