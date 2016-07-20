Вильнюс, 20 июля, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорит, что шокирован гибелью работавшего на Украине журналиста Павла Шеремета, и желает правоохранительным органам тщательно провести расследование обстоятельств его смерти, сообщает сегодня, 20 июля, литовское новостное агентство BNS.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опасность

«Когда гибнет журналист, особенно тот, который пишет на острые темы, это всегда вызывает обеспокоенность. Мы все шокированы этим событием и надеемся, что оно будет тщательно, прозрачно и эффективно расследовано», — сказал министр BNS.

Линкявичюс сказал, что Литва старалась наладить контакт с Шереметом, приглашала его на состоявшийся в мае «Форум российских интеллектуалов». По словам министра, этот журналист «мог в значительной мере содействовать борьбе с российской пропагандой». «Я считаю, что он был важен для всего демократического мира, русскоязычных СМИ этого региона», — сказал Линкявичюс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля при взрыве автомобиля в Киеве погиб известный журналист Павел Шеремет. Трагедия произошла на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.