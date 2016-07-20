Санкт-Петербург, 20 июля, 2016, 18:25 — ИА Регнум. В настоящее время в Санкт-Петербурге и Ленинградской области официально получили удостоверение дружинников около пяти с половиной тысяч человек, их число ежегодно растёт. С их помощью за последние полгода было задержано свыше четырёх тысяч административных нарушителей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля сообщил журналистам инспектор ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Игорь Решетняк.

Дружинники в СССР

Наибольшее количество народных дружин действует в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском и Красносельском районах города, уровень преступности в этих районах значительно снизился.

Число желающих вступить в народную дружину ежегодно увеличивается, с 2013 года численный состав ДНД вырос в три раза. Однако для получения официального статуса дружинника необходимо соблюсти ряд условий. По словам заместителя главы администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Виктора Полунина, дружинником может стать совершеннолетний россиянин, предоставив справки из психоневрологического и наркологического диспансеров. При этом претендент не может иметь какую-либо судимость.

Деятельность народных дружин поддерживается правительством города. Наряду с существующим законом «Об участии граждан в охране общественного порядка» планируется издать ряд нормативных документов, обеспечивающих расширение полномочий и субсидирование народных дружин. Так, бюджет готов выделить около миллиона рублей для покрытия транспортных расходов петербургских дружинников. Также на безвозмездной основе сдаются в аренду помещения для обучения добровольных охранников правопорядка, приобретается специальная форма.

В свою очередь, власти Ленобласти сообщили сегодня, что с начала 2016 года сотрудниками полиции, совместно с представителями добровольных народных дружин, в 47-м регионе пресечено 1684 административных правонарушения.

В Ленобласти зарегистрировано 39 добровольных народных дружин и 1103 дружинника. Ежедневно к участию в охране общественного порядка в Ленинградской области из их числа привлекаются 30−40 человек. Народные дружины особенно активно работают в Выборгском, Всеволожском, Киришском районах Ленобласти.