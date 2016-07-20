Иваново, 20 июля, 2016, 18:17 — ИА Регнум. В Ивановской области предусмотрено порядка 440 млн рублей на мероприятия программы содействия занятости населения. Участниками программы ежегодно становятся более 80 тыс. ивановцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Поиск работы

Как уточнили в ведомстве, в 2016 году госуслугу по содействию самозанятости, в том числе с выделением финансовой помощи из областного бюджета на открытие собственного бизнеса, получили 200 безработных. Повысили свою квалификацию и прошли профподготовку по востребованным профессиям более 600 человек. В текущем году также начала действовать программа по снижению напряженности на рынке труда, участниками которой станут 645 сотрудников предприятий, попавших под риск увольнения, или потерявшие работу граждане. Общий объем финансирования программы составит 29 млн рублей.

По итогам 2015 года для 64% соискателей работы подобраны варианты трудоустройства в различных отраслях экономики. За последние пять лет в регионе свой бизнес открыли более 2,3 тыс. бывших безработных, кроме того, дополнительно они создали почти тысячу рабочих мест.

Развитие сферы содействия занятости населения в Ивановской области стало главной темой заседания регионального правительства. Его участники обсудили итоги работы программ по профобучению и дополнительному профобразованию безработных граждан, финансовой поддержки самозанятости безработных, трудоустройству инвалидов. Председательствовавший на мероприятии глава региона Павел Коньков поручил проработать возможность стимулирования предприятий, предоставляющих рабочие места людям с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, профильным департаментам региона рекомендовано актуализировать региональный банк вакансий.