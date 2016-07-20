Санкт-Петербург, 20 июля, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Специальную программу короткого метра представляет Петербургский фестиваль искусств «Точка доступа» и кинотеатр под открытым небом ROOF CINEMA. Сегодня на крыше летней веранды клуба MOD на набережной канала Грибоедова покажут короткометражное кино, объединённое темой «Точка соприкосновения».

Пресс-служба кинотеатра ROOF CINEMA Кинотеатр под открытым небом ROOF CINEMA

«Точка соприкосновения» — это восемь фильмов в игровом жанре, так или иначе связанных с соприкосновением. Каждый день мы соприкасаемся с кем-то или чем-то: с собой, с природой, с реальностью, с космосом, с искусством, с окружающими, с неизведанным… Точка соприкосновения внутри и на экране. Подборка короткометражного кино, исследующего и препарирующего эту точку.

В рамках «Точки соприкосновения» зрители увидят:

18-минутный фильм «Укус любви» ирландского режиссёра Винсента Галлагера — в жизни детского писателя Гарольда Финча наступил творческий кризис. В его доме появляется нежданный гость — сверхинтеллигентный комар преклонного возраста по имени Анабель;

Цитата из к/ф «Укус любви». Реж. Винсент Галлагер. 2015. Ирландия Гарольд Финч и комар Анабель

7-минутную «Котобку» Аруна Шрипадама из Индии — фильм является отражением путешествия разума каждого человека. Сюрреалистическое визуальное высказывание через символизм;

Цитата из к/ф «Коробка». Реж. Арун Шрипадам. 2016. Индия Сюрреалистическое визуальное высказывание через символизм

20-минутный фильм «90° на север» немецкого режиссёра Децки Граффама — современная сказка о 30-летнем бизнесмене, застрявшем на кровожадном островке безопасности посреди дороги в лесу…;

Цитата из к/ф «90° на север». Реж. Децки Граффам. 2015. Германия Посреди дороги в лесу

5-минутный «Фидель» испанского режиссёра Эдуардо Касановы — Куба меняется. Кубинцы мечтают сидеть в интернете, покупать одежду в Заре, есть в Бургер Кинге и пользоваться айфонами. Тем временем, Фидель, лидер кубинской революции, скрывается в полном одиночестве;

Цитата из к/ф «Фидель». Реж. Эдуардо Касанова. 2016. Испания Лидер кубинской революции скрывается в полном одиночестве

7-минутную «Цену труда» Маттиаса Коссмеля из Германии — каждую ночь Бодо подметает пустые улицы города, выполняя грязную работу, которую никто не замечает. Привлеченный светом и музыкой он оказывается на открытии выставки, где обнаруживает что-то знакомое и решает перестать быть невидимым;

Цитата из к/ф «Цена труда». Реж. Маттиас Коссмель. 2015. Германия Бодо

7-минутную «Королеву торговли» Давида Вагнера из Германии — день за днем г-н Джонас и г-н Шмидт путешествуют по всей стране, продавая кастрюли людям. После работы они расходятся по своим делам. В один из таких вечеров они встречаются в одном баре на окраине, где ситуация немного выходит из-под контроля;

Цитата из к/ф «Королева торговли». Реж. Давид Вагнер. 2015. Германия Джонас и Шмидт

5-минутный фильм «Русская рулетка» англичанина Бена Эстона — Лондон кажется уже не таким одиноким, когда Люси знакомится с космонавтом на chat roulette;

Цитата из к/ф «Русская рулетка». Реж. Бен Эстон. 2015. Великобритания Chat roulette

28-минутный фильм «Нора» Хлои Галибер-Лэйн из Франции — Адель живет одна. Опасаясь, что кто-то может проникнуть в ее квартиру, когда ее нет дома, она решается установить камеры слежения и предоставить онлайн-сообществу следить за ее безопасностью…

Цитата из х/ф «Нора». реж. Хлоя Галибер-Лэйн. 2015. Франция Адель

«Точка доступа» — единственный в Петербурге фестиваль различных видов искусств, события которых проходят в нетрадиционных для них местах. Цель проекта — развитие экспериментального направления в театральном, аудио-визуальном и изобразительном искусстве. Программа включает несколько направлений:

театральные постановки в нетеатральных пространствах;

киносеансы под открытым небом;

паблик-арт — инсталляции в городской среде.

«Точка доступа» — 2016 проходит в Санкт-Петербурге с 15 июня по 7 августа. В проекте принимают участие ведущие российские и зарубежные театральные коллективы, перформеры, художники, исследующие взаимодействие искусства и городской среды и работающие преимущественно на стыке различных видов искусств.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ROOF CINEMA, ещё две фестивальные кинопрограммы — «Точка зрения» и «Точка опоры» пройдут на крышах летних площадок HI-HAT и Mod Roof 28 июля и 2 августа соответственно.