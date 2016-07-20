Москва, 20 июля, 2016, 18:13 — ИА Регнум. За надругательство над государственным гимном Российской Федерации предлагается ввести уголовную ответственность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля, соответствующий законопроект внесли в Госдуму члены Совета Федерации Андрей Клишас, Вадим Тюльпанов, Владимир Полетаев и депутат Госдумы Разиет Натхо («Единая Россия»).

Почтовая марка 2001 года с текстом российского гимна

Сейчас уголовная ответственность предусмотрена только за надругательство над государственным гербом и государственным флагом России, отмечают авторы законопроекта, между тем гимн России также является официальным символом государства и нуждается в правовой защите. «Также необходимость внесения изменений обусловлена скандальным событием, произошедшим в городе Севастополе 8 апреля 2016 года, когда при исполнении гимна России были допущены грубые и оскорбительные ошибки на съезде общественно-экспертного совета», — указывают авторы инициативы.

Под надругательством над гимном законопроектом подразумевается «умышленное искажение музыкальной редакции или текста государственного гимна России при его публичном исполнении либо опубликовании в СМИ, а также в интернете». За надругательство над гимном предлагается наказывать ограничением свободы на срок до одного года либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года.

По мнению авторов инициативы, предлагаемые ими поправки в УК РФ позволят установить правовую защиту всех государственных символов России, поскольку «надругательство над ними — это оскорбление нации и государства в целом».