Посёлок городского типа Кропачево, Челябинская область, 20 июля, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Жители Кропачёво Челябинской области требуют вернуть им электричку. После того, как им отказали в проезде на служебном пригородном поезде до райцентра на работу утром, граждане вышли на рельсы, преградив поезду путь, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Электричка на железнодорожном переезде

Инцидент произошел 17 июля, жители как обычно собрались проехать на служебном поезде, состоящем из локомотива и пяти вагонов, однако получили отказ от машинистов поезда. Официальной причиной было объявлено невозможность провоза в поезде, предназначенном для служебного пользования.

Дополнительно сообщалась причина в отказе — неплатежи местных властей железнодорожной монополии за пассажирские перевозки согласно ранним договоренностям. В администрации Ашинского района ситуацию объяснили отсутствием средств.

Отметим, в 2012 году была отменена последняя электричка, обеспечивающая сообщение между Кропачёво и райцентром Ашой. Людей пускали в служебные поезда машинисты по своей доброй воле. Кропачёвцы добирались таким образом до места работы и до объектов инфраструктуры, например, до врачей, так как своя больница в поселке была закрыта в 2015 году.

Отметим, «чехарда» с электричками в Челябинской области периодически выходит в публичную плоскость. Причиной отмены маршрутов, по заявлениям железнодорожников, являлись неплатежи из бюджетов регионов для поддержания эксплуатации убыточных пригородных сообщений.

Так, в 2014 году РЖД сократила по всей стране 550 электричек, в январе 2015 года были отменены еще 300 поездов пригородных сообщений. Владимир Якунин, тогда глава РЖД, объяснял закрытие все той же убыточностью пригородных маршрутов, намекая на восполнение убытков из региональных бюджетов. В дело тогда пришлось вмешаться президенту РФ Владимиру Путину, который в феврале 2015 года заявил буквально следующее: «Вы что, с ума сошли?». Тогда часть маршрутов восстановили.