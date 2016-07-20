Москва, 20 июля, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Официальная Москва направила Вашингтону пакет предложений по совместному противодействию террористическим угрозам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИА REGNUM

«Это не столько наши ожидания, сколько те предложения, которые мы сделали очень давно. Мы исходим из того, и мы видим по действиям и шагам, которые предпринимает американский госсекретарь, что ряд здравых сил в Вашингтоне действительно осознают необходимость коллективных действий. При этом мы также видим, что есть другая группа, другой лагерь в Вашингтоне, который, видимо, до конца не осознает такую необходимость или полагает, что такое сотрудничество с Россией не является приоритетным», — сказала Захарова в интервью агентству Sputnik.

По её словам, все предложения российской стороны остаются «в силе»: «И мы будем продолжать по ним работать. Мы думаем, что это будет очень перспективным и результативным вкладом в стабилизацию ситуации в этой стране».

Захарова выразила уверенность, что «те предложения, которые мы продолжаем делать, и тот уровень взаимодействия, который мы демонстрировали в недалеком прошлом, например, по химической демилитаризации Сирии, а также примеры взаимодействия по контртеррористическому противоборству в Сирии, дают основания полагать, что мы можем это делать вместе с американцами и делать это эффективно».

Напомним, несколько дней назад госсекретарь США Джон Керри посещал Москву с двухдневным визитом. В первый день своего пребывания в российской столице госсекретарь встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего в Кремле назвали прошедшие переговоры «плодотворными». На следующий день Керри провёл переговоры со своим коллегой Сергеем Лавровым, которые длились более девяти часов с перерывом.