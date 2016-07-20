Москва, 20 июля, 2016, 17:56 — ИА Регнум. В НАТО придумали миф о «российской угрозе» и сами же хотят противостоять этой мифической «угрозе». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Надо называть вещи своими именами. А они называются так — приближение инфраструктуры НАТО к российским границам. Мне кажется, именно это натовцы открыто и четко говорят последний год. То есть они придумали российскую угрозу и хотят этой угрозе таким образом противостоять. Ни примеров российской угрозы, ни конкретных, так сказать, и реалистичных целей, которые они ставили бы по противодействию этой угрозе, мы не видим. И, собственно говоря, не видит никто», — сказала Захарова в интервью агентству Sputnik.

По её словам, «параллельно с этим мы видим, как существует реальная угроза со стороны таких явлений, как международный терроризм, организованная преступность, стихийные бедствия, по которым надо работать и по которым есть потенциал реального международного взаимодействия».

Напомним, на прошедшем 8−9 июля в Варшаве саммите НАТО были приняты беспрецедентные решения по усилению блока в Восточной Европе. Так, в 2017 году альянс планирует разместить в Прибалтике и Польше четыре своих батальона.