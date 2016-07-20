Тегеран, 20 июля, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Джафари принял участие в конференции командиров Сухопутных войск КСИР в Мешхеде, ответив на вопросы журналистов после окончания мероприятия. Генерал заявил о готовности «похоронить любого врага на дне Персидского залива».

Войска КСИР маршируют во время ирано-иракской войны

Генерал рассказал о причинах ареста экс-гендиректора частного банка Mellat Али Растегара.

«Одна из задач КСИР — постоянный мониторинг ситуации в области безопасности, иностранного влияния и коррупции. Мы получили ордер от судебных органов, после чего задержали преступника. Некоторые люди думают, что экс-главу банка задержали за астрономическую зарплату. Конечно, в этом он тоже виновен, но его арест связан с более крупными экономическими преступлениями», — пояснил Джафари, добавив, что «возможны продолжения задержаний политиков, замешанных в коррупции».

19 июля управление разведки КСИР задержало экс-главу банка Mellat и его заместителя.

Али Джафари также затронул тему недавних попыток дестабилизировать ситуацию в иранском Курдистане и провинции Систан и Белуджистан. «Только часть террористов, захваченных в приграничной зоне и внутри страны, имеет отношение к ИГИЛ (организация запрещена в России). Многие являлись участниками антиреволюционных групп», — передает слова генерала агентствоTasnim News.

13 июня Сухопутные войска КСИР ликвидировали пять членов «Партии за свободную жизнь в Курдистане» на северо-западе Ирана в провинции Западный Азербайджан. 15 июня силы КСИР вновь столкнулись с сепаратистами вблизи ирано-иракской границы. Последнее боестолкновение произошло 15 июля в юго-восточной провинции Керман, где спецслужбы уничтожили трех вооруженных преступников.