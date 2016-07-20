Симферополь, 20 июля, 2016, 17:53 — ИА Регнум. После государственного переворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года, эта республика стремительно превращается в откровенно русофобское, враждебное государство. Не нужно обманываться — предпосылки к этому проявились задолго до Евромайдана. Идеи исключительности украинской нации, ее обособленности, а также отрицание исторических и культурных связей с Россией культивировались на территории бывшей УССР с момента обретения «незалежности». Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть любой украинский учебник истории, выпущенный после 1991 года.

Nick Savchenko Крым

Возможно, кому-то покажется мрачным, но факт: все, что происходит на Украине сегодня — во многом есть следствие этой духовной селекции. За более чем два десятилетия после провозглашения независимости здесь шло переформатирование массового сознания. Итог: в семьях, где родители были воспитаны в русской (пусть и советской) культуре, дети уже идентифицировали себя как украинцы, рассматривая Россию как чуждую и недружественную страну.

По ряду причин только в Крыму и частично в Донбассе культурное влияние России после краха СССР сохранялось в значительной мере. Крым, и особенно Севастополь, удерживались в орбите Русского мира не только потому, что местные жители в своем большинстве всегда воспринимали в штыки любые попытки украинизации, навязывание им чуждых идеалов и символов. Причиной того, что люди никогда не теряли связи с Россией, являлось и присутствие Черноморского флота. Кроме того, даже в мрачные 1990-е годы здесь открывались филиалы престижных российских вузов, реализовывались различного рода социальные и просветительские программы. В Донбассе подобного не было, но сказывалась географическая близость с Россией, личные связи, а также специфика региона.

Что же касается остальной части Украины, включая русскоговорящие регионы, то здесь культурная поддержка России была, к сожалению, минимальной, в то время как спонсируемые из-за рубежа различные фонды и другие НКО развернули активную и бурную деятельность, прежде всего, среди молодежи. Если бы и на территории материковой Украины Россия сохраняла свое культурное и идеологическое влияние в той же мере, что и в Крыму, нынешние драматические события были бы вряд ли возможны…

Иными словами: в современном мире идеологическое и культурное влияние играет значительно более важную роль, чем военная мощь. Можно обладать исключительным перевесом в вооружении, техническом оснащении армии, но оказаться практически беззащитным в информационной войне. В реалиях новейшего времени важность системной просветительской работы в стране и за рубежом, направленной на формирование положительного образа России в мире, не подлежит обсуждению.

Сказанное выше в полной мере актуально и для новых субъектов РФ. Казалось бы, и до, и после ухода из-под украинской юрисдикции и для Севастополя, и для Крыма вопрос о российском культурном влиянии не сохраняет своей актуальности. Как и при Украине, здесь действуют филиалы крупнейших российских вузов. Кроме того, после воссоединения с Россией на полуострове открылись региональные отделения различных общественно-государственных организаций (среди них — Российское военно-историческое общество, Российское историческое общество, Русское географическое общество и др.), реализующих свои программы. Проводятся выставки, устраиваются круглые столы, конференции.

Наряду с общественно-государственными, в новых субъектах действуют и негосударственные некоммерческие организации. Так, в течение 2015 года в Севастополе и Крыму Фондом изучения исторической перспективы реализовывался значимый социальный проект «Крым в русской исторической памяти». В рамках его деятельности проводился конкурс молодых историков, в котором принимали участие граждане Российской Федерации (в возрасте от 16 до 35 лет), а также студенты, аспиранты, магистранты, обучающиеся по историческим и близким специальностям, проживающие или учащиеся в Крымском федеральном округе. В рамках проекта также была организована видеозапись и он-лайн трансляция лекций по истории Крыма и Севастополя, которые читали ведущие московские и местные ученые.

На первый взгляд, Крым и Севастополь не могут пожаловаться на недостаток внимания со стороны ведущих российских просветительских общественных и научных организаций. После референдума 16 марта 2014 года и воссоединения с Россией, местная наука и краеведение, быть может, впервые за многие годы, получили мощнейший импульс к развитию. С другой стороны, необходимо признать, что мощный духовный потенциал, которым обладает регион (богатая история, традиции и культура) еще не реализован в полной мере.

Деятельность ряда организаций в Крыму сегодня все же не носит системный характер — несмотря на то, что их присутствие на территории полуострова на уровне официальных представительств и ведение ими постоянной активной работы было бы исключительно важным. Определенно, здесь сказались кризисные явления в экономике, в результате государство было вынуждено сократить финансирование образовательных и просветительских программ. Ведущие российские организации открывают в Севастополе и в Крыму свои представительства, однако пока они находятся в стадии становления и не получили должного материального обеспечения, многое делается на голом энтузиазме.

Между тем, полуостров имеет все шансы стать если не экономически процветающим регионом, то превратиться в один из центров культурного и идеологического влияния России в Причерноморье. Необходимость использования политики «мягкой силы» для формирования положительного имиджа страны на международной арене и на постсоветском пространстве сегодня очевидна. В деле улучшения восприятия России в мире Крыму должна быть отведена одна из ведущих ролей.

Собственным видением проблемы использования Россией политики «мягкой силы», ее эффективности в современных условиях, и месте Севастополя и Крыма в ее продвижении, мы попросили поделиться севастопольских, крымских и московских экспертов — ученых и общественных деятелей:

«В основе современной конкуренции ведущих держав мира лежат два основных пространства борьбы — борьба за ресурсы и конкуренция за смыслы и идеи, которые формируют власть над умами народов и целых цивилизаций, — говорит доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой «Исторические, философские и социальные науки» Севастопольского государственного университета Александр Ирхин. — Под цивилизацией будет пониматься наиболее высшая культурно-политическая общность, в основе которой лежат три основных фактора — Бог и отношение к религии, одинаковое и общее отношение к истории, и язык коммуникации и смыслов. Смыслы стали современной основой информационных войн, в основе которых лежат много раз апробированные методы пропаганды, которые, однако, благодаря глобализации информационного пространства, стали оружием массового поражения. Принципиальная цель любой информационной войны — это разум каждого человека. Зачем агрессору уничтожать туземные народы, а затем заселять и осваивать эти территории, если их можно заставить относительно бесплатно работать на себя?»

«И здесь позиции современной России представляются весьма неопределенными, — продолжает ученый. — Проблема в том, что в информационном, а шире — в цивилизационном противоборстве Россия не предлагает ничего своего, а конструирует свою позицию, исходя из логики защиты и вторичной идентичности — «Мы не Запад», «Мы не Восток». Такой подход изначально ставит нас в убыточные рамки в данной конкуренции. Впервые от такой позиции отказался президент В.В. Путин, повысив эмоциональный уровень субъектности РФ в пространстве смыслов — «Это не Россия находится между Востоком и Западом, а Запад и Восток находятся слева и справа от России». Однако сильная харизма российского президента не снимает сути актуальности проблемы, которая заключается в отсутствии геополитического и цивилизационного проекта, упирающегося в проблему новой российской идентичности».

«Без выдвижения цивилизационного проекта Россия проигрывает и информационную, и цивилизационную войну одновременно, так как первая соотносится с последней, как часть и целое. Любые, даже огромные материальные и технологические ресурсы, брошенные на формирование положительного имиджа России в мире, будут неэффективными. Справедлив будет и вывод о том, что российская «мягкая сила» (то есть, культурное и информационное влияние) в принципе не может быть эффективной в таких условиях. Даже в странах третьего мира или периферии мирового капитализма, где уровень антиамериканизма достаточно высок из-за системы ограбления, построенной США, Москва может только играть на этих антиамериканских мироощущениях, однако она не может ничего предложить взамен, будучи материальной и идейной периферией США. А из этого следует, что отсутствие субъектности России в отношении Запада делает опрометчивым любой антизападный и пророссийский выбор для зарубежных элит, когда такой выбор будет стоять перед ними».

«Итак, Россия подошла к этапу очередного передела мира на условиях размытой внутренней идентичности между красным, белым и либеральным проектами, и набирающим вес проектом исламского государства ИГИЛ (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России — прим.ИА REGNUM), что делает ее внутреннюю консолидацию маловероятной, а внешнюю политику, по крайней мере ее информационную часть, неконкурентоспособной в отношении других субъектов, которые являются одновременно носителями цивилизационных ценностей и проектов формирующегося нового мирового порядка. Поэтому, на данном историческом этапе развития Россия должна выдвинуть с одной стороны концептуально насыщенный, а с другой — понятный и доступный в пространстве смыслов проект для объяснения для себя и за рубежом следующих направлений: Кто мы? Куда мы идем? Во имя чего? Без этой мироустроительной российской концепции невозможно иметь по настоящему успешную внешнюю политику и ее информационное измерение в условиях, когда западная цивилизация намерена построить новый мир за счет побежденной в холодной войне стороны», — отмечает Александр Ирхин.

«Всем, кто хорошо знаком с историей Крыма последней четверти века, вполне понятно, что феномен «Крымской весны» возник не в одночасье и не на «пустом месте». Этому предшествовала огромная и кропотливая системная работа многих крымских политиков, ученых, журналистов и т.д. Работая в условиях тотального влияния западных фондов в образовательных учреждениях, общественных организациях, они шли путем так называемого «тихого сопротивления», приближая воссоединение Крыма с Россией. Этому способствовала, прежде всего, деятельность таких организаций, как Фонд «Москва-Крым», Русский культурный центр, представительство Генерального консула РФ в Крыму, Русская община Крыма, Севастопольский филиал МГУ и др. Большую лепту в данный процесс внес Международный фестиваль «Великое русское слово», ставший за последние 10 лет главным событием в фестивальной палитре Крыма. Конечно же, формы, методы и принципы работы этих организаций могут быть широко использованы и сегодня и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе, уже как факторы возрождения Крыма в новых российских реалиях. Это гуманитарные программы, молодежные проекты для поколения, фактически не знавшего советскую и российскую действительность, программы академических обменов, научно-исследовательская, информационно-аналитическая работа и другое», — считает кандидат политических наук, доцент Максим Сомов (Симферополь).

«Российские неправительственные и общественные организации действовали на полуострове задолго до событий весны 2014 года. Русское общество никогда не забывало об историческом прошлом Тавриды и никогда не оставляло усилий по поддержанию культурных, просветительских и иных связей с крымчанами. В этой деятельности были свои успехи и провалы, но она, безусловно, сыграла важную роль в историческом выборе жителей полуострова во время событий Русской весны», — уверен директор Центра информационных и социологических программ Фонда изучения исторической перспективы Александр Музарафов (Москва).

«Воссоединение Крыма и России радикально изменило ситуацию и поставило перед обществом новые задачи. Одной из наиболее важных является интеграция крымчан в российское общество, помощь и поддержка в условиях продолжающихся санкций. Реализованный в 2015 году Фондом исторической перспективы проект «Крым в русской исторической памяти» был одним из проявлений этой активности. В рамках проекта удалось наладить некоторые связи между российской и крымской учащейся молодежью, провести лекции и семинары, как в интерактивной, так и в очной форме, издать учебное пособие об исторических связях России и Крыма и т.д.», — добавил Музарафов

Подобная деятельность останется востребованной на протяжении еще нескольких лет, и было бы полезно, если бы российские НПО продолжали бы ее и в будущем. Увы, экономический кризис, охвативший страну, затронул и общественные структуры, что вызвало затруднения в реализации многих программ и направлений.

Новым этапом должно стать создание собственно крымских общественных структур (и интеграция уже имеющихся), действующих как в своем регионе, так и в России в целом. Тяжелое время кризиса является вызовом для российского общества и серьезным экзаменом для его созидательных сил.