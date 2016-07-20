Москва, 20 июля, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» создает четыре группы для мониторинга исполнения закона о торговой деятельности, закона о вовлечении в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, а также законов об экологии и сохранении лесного фонда страны, создании лесопарковых зеленых поясов вокруг крупных городов и мегаполисов

Флаг партии «Единая Россия»

Результаты этой работы будут представлены в виде доклада президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил секретарь Генсовета единороссов, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

«Часть законов, о которых идет речь, носит рамочный характер, в том числе и на региональном уровне. Это важные, резонансные законы, прохождение которых в парламенте вызывало сопротивление со стороны различных групп», — подчеркнул Сергей Неверов.

Мониторинг пройдет при непосредственном участии экспертного и профессионального сообществ, общественных активистов. В силу социальной значимости направлений, о результатах мониторинга партия доложит президенту РФ Владимиру Путину.

«Для нас сейчас очень важно формирование того доклада, который мы хотели бы предоставить президенту, в части того, что необходимо еще дополнительно сделать, какие необходимо дать поручения, в том числе правительству, на региональном уровне, чтобы данные механизмы заработали», — отметил секретарь Генсовета «Единой России». При этом, по его словам, если будут необходимы какие-то корректировки, то они будут проведены.

«Единая Россия» считает, что монополию, которую возвели торговые сети, необходимо разрушать, так как сегодня производители — представители малого и среднего бизнеса — находятся в неравном положении с крупными продавцами их продукции. Полное представление о ситуации в этом направлении поможет составить мониторинг закона о торговле, который инициировала Партия. Об этом заявила в среду, 20 июля, координатор Патриотической платформы «Единой России», председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая, выступая на пресс-конференции.

«15 июля вступил в силу закон о торговле. Наша задача сегодня создать условия для равенства субъектов торговли, потому что сейчас существует монополия у торговых сетей, а малый и средний бизнес заведомо находятся в неравном положении», — заявила Яровая.

По ее словам, «Единая Россия» активно работает в области развития малого и среднего бизнеса, а также в сфере развития импортозамещения. «Перед принятием закона о торговле мы столкнулись с мощным противодействием. Однако закон появился. И у нас сегодня сохраняется наша позиция, что мы должны защищать граждан — как производителей, так и покупателей. Мы должны бороться за то, чтобы цена на продукты была честной», — добавила парламентарий.

Она подчеркнула, что партия будет защищать интересы производителей через мониторинг возможных необоснованно высоких торговых наценок. «Мы будем следить, чтобы не было необоснованных поборов со стороны торговых сетей», — отметил депутат.

Закон о землях сельхозназначения был подготовлен депутатами от партии «Единая Россия» по поручению президента России Владимира Путина. В ходе заседаний рабочих групп партийцы определили основные проблемные точки, существующие до недавнего времени в связи с неиспользованием земель сельхозназначения. Главной целью вступившего в силу закона является ввод в оборот земель сельхозназначения для производства сельскохозяйственной продукции. Запущенный партией мониторинг правоприменения законодательных норм позволит изучить, сколько земли на самом деле сегодня не производит сельскохозяйственную продукцию, заявил руководитель партпроекта «Российское село», председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Николай Панков.

Он отметил, что сегодня в России в частной собственности находится 28 млн га земли. Она была куплена для производства сельскохозяйственной продукции, но на протяжении пяти-восьми лет на этих землях не производится ничего. «Прибавка земли в 28 миллионов гектаров, уверен, даст нам возможность для большего производства сельскохозяйственной продукции», — подчеркнул он.

Парламентарий подчеркнул, что закон об изъятии неиспользуемых земель сельхозназначения вступил в силу 4 июля.

«Главной целью данного законопроекта является ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции», — заявил Николай Панков.

Он пояснил, что норма закона позволяет муниципалитету уже через год после наложения штрафа за неиспользование земли сельхозназначения выставить данный участок на торги. При этом стоимость торгов и цену за земельный надел устанавливает суд. Если с первых торгов земля не была продана, то вторые торги идут с дисконтом 20%, на третьих дисконт доходит до 50%. Если никто не приобрел участок, то муниципалитет или субъект РФ имеет право выкупить по самой низкой установленной цене в свою собственность.

Панков особо подчеркнул, что данный законопроект не касается земель, выделенных под дачные участки, садоводческие товарищества, под разведение огородов.

Жители России обоснованно обеспокоены экологической обстановкой и сокращением территорий лесов, и «растущие как грибы коттеджные поселки вызывают вполне естественное возмущение граждан». В связи с этим «Единая Россия» берет на себя функцию мониторинга процесса освоения земель вокруг крупных городов. Изъятия земель гослесфонда партия не допустит, заявил первый заместитель председателя комитета по промышленности Госдумы Владимир Гутенев.

Как отметил парламентарий, «новый закон, ограничивающий вырубку деревьев вокруг мегаполисов направлен на решение задач по защите леса».

«Мало законов, которые обретают свое собственное, нарицательное имя еще до рождения, до принятия. Как раз этот закон, который вносит существенные изменения в закон «Об охране окружающей среды» в части создания лесопарковых и зеленых поясов, народ назвал «зеленый щит». Ему предшествовала гражданская инициатива, которая собрала более 100 тысяч подписей в течение месяца на сайте Российской общественной инициативы», — напомнил Владимир Гутенев.

Документ был подписан президентом и вступит в силу 1 января 2017 года, который объявлен в России Годом экологии. «Депутаты от фракции «Единая Россия» разработали механизм, который позволяет быть уверенным в том, что ситуация кардинально изменится», — подчеркнул депутат.

«Закон дает права тем гражданам, которые выступали с инициативой, возможность инициировать создание «зеленых щитов» — лесопарковых зеленых поясов. Именно они, а также органы местного самоуправления, некоммерческие общественные организации могут выходить с подобными инициативами, и существует счетное количество поводов, чтобы эта инициатива была не реализована», — отметилВладимир Гутенев.

Одна из причин сокращения лесных богатств России — лесные пожары. За последние 10 лет в стране выгорело 400 трлн кубометров леса. При этом площадь искусственного восстановления леса за последние 15 лет снизилась в 1,5 раза. Основной причиной данных пожаров называют деятельность недобросовестных лесорубов. Пресечь ее поможет закон о защите леса, который начал действовать 4 июля. Нормы закона помогут сохранить лесные ресурсы и наладить процесс восстановления утраченных зеленых гектаров. Практику правоприменения этого закона намерена проконтролировать «Единая Россия». Об этом в среду, 20 июля, заявил руководитель центра Общероссийского Народного Фронта по независимому мониторингу исполнения майских указов президента «Народная экспертиза» Николай Николаев.

«Я в последнее время посещал такие российские регионы, как Иркутская область, Сибирь. В ходе поездок слышу слова обеспокоенности людей ситуацией с российским лесом. У нас в стране огромные лесные ресурсы, но для того, чтобы их сохранить надо уметь их восстанавливать», — подчеркнул он.

По словам Николая Николаева, для решения проблемы требуется сегодня принять целый ряд мер. «Все, что связано со сферой использования леса должно быть максимально прозрачным и публичным. Именно поэтому был принят закон о «зеленом щите», который предусматривает новые требования к отчетности о лесопользовании», — отметил руководитель мониторингового центра.

Он обратил внимание на то, что после вступления в силу закона о сохранении лесов необходимо во время предоставления отчетов по вырубке или восстановлению леса прикладывать к ним материалы аэрофотосъемки, космической съемки. «Недобросовестная деятельность в отношении леса должна пресекаться сразу. За нарушения в данной области уже были значительно увеличены штрафы. Кроме того, с 1 марта следующего года начинает работать реестр недобросовестных арендаторов и покупателей лесных насаждений, который позволит также контролировать ситуацию в данной области», — добавил Николай Николаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля на встрече с президентом России Владимиром Путиным представители партии «Единая Россия» подняли вопрос исполнения и правоприменения социально значимых законов, которые были приняты по инициативе партии в ходе работы VI созыва Государственной думы.