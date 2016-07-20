Москва, 20 июля, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Процесс совместной работы между РФ и США должен не тормозиться, а идти вперёд. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИА REGNUM

«Мы исходим из того, что подходы должны выстраиваться на той международной правовой базе, которая основана на Женевском коммюнике, всех резолюциях СБ ООН и решениях Международной группы поддержки Сирии. Но, безусловно, выстраивать их надо так, чтобы эта работа шла более динамично и эффективно, чтобы процесс не тормозился, а шел вперед», — отметила Захарова в интервью агентству Sputnik.

Она рассказала о «домашней работе», о которой по итогам переговоров в Москве говорили глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри: «Мы с США работаем над повышением эффективности нашего двустороннего взаимодействия во всех сферах, которые касаются урегулирования сирийского конфликта».

Напомним, несколько дней назад госсекретарь США Джон Керри посещал Москву с двухдневным визитом. В первый день своего пребывания в российской столице госсекретарь встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего в Кремле назвали прошедшие переговоры «плодотворными». На следующий день Керри провёл переговоры со своим коллегой Сергеем Лавровым, которые длились более девяти часов с перерывом.