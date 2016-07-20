Москва, 20 июля, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Олимпийский комитет России (ОКР) утвердил состав сборной России на предстоящих летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом сегодня, 20 июля, сообщается, на официальном сайте ОКР.

Олимпийский флаг

Сегодня состоялось заседание исполкома ОКР. Было решено, что в состав сборной России на предстоящих Играх войдут 387 спортсменов, в том числе 68 легкоатлетов. Россия будет представлена в 30 видах спорта. Окончательный состав в греко-римской борьбе будет определен 22 июля.

Напомним, нынешние летние Олимпийские игры стартуют 5 августа и завершаться 21 августа.

18 июля Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало очередной доклад, в котором утверждается, что в России действует государственная «допинговая программа». WADA попросило МОК не применять к российским спортсменам презумпцию невиновности, а применить принцип коллективной ответственности и не допустить всю сборную России на Олимпиаду. МОК поддержал выводы WADA, но окончательное решение по российской сборной примет после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску ОКР к Международной федерации легкоатлетических федераций (IAAF).