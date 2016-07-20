Саратов, 20 июля, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Соответствующее представление о назначении Сергея Филипенко внес Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на имя председателя облдумы — руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Капкаева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.genprok-urfo.ru Сергей Филипенко пока руководит управлением Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе

20 июля на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению депутаты приняли решение о внесении на очередное заседание думы вопроса о согласовании кандидатуры Сергея Филипенко для назначения на должность прокурора Саратовской области.

Как следует из биографии Филлипенко, он родился в 1973 году в Челябинске. В 1998 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. В органах прокуратуры служит с 1997 года, работал помощником прокурора в/ч 9310, старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы прокуратуры Челябинской области, старшим прокурором — начальником отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Костромской области, помощником прокурора Свердловской области по особым поручениям, начальником управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области. С июля 2009 года занимал должность заместителя прокурора Свердловской области.

Приказом Генерального прокурора РФ от 8 декабря 2011 года назначен начальником управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе. Награждён нагрудными знаками «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», именным оружием. Женат, воспитывает двух дочерей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июня 2016 года Указом президента РФ прокурор Саратовской области Владимир Степанов освобожден от занимаемой должности.