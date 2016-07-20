Ташкент, 20 июля, 2016, 17:33 — ИА Регнум. МЧС Узбекистана провело тактические учения на автомобильном рынке Ташкента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Цитата из х/ф «Землетрясение». реж. Сарик Андреасян. 2016. Россия Перед лицом смерти

Целью учений была отработка действий по оказанию населению первой медицинской помощи и его эвакуации при землетрясении и пожаре.

«В учениях приняли участие представители органов внутренних дел, управления безопасности дорожного движения и пожарной безопасности, Минздрава», — говорится в сообщении.

Сценарием учений было сильное землетрясения с последующим пожаром. Службы сработали оперативно, население и транспорт на автостоянке были эвакуированы в безопасное место.