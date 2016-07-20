Москва, 20 июля, 2016, 17:28 — ИА Регнум. На 78-м году жизни скончался известный телеведущий Леонид Каневский. Соответствующую информацию разместили в неофициальном аккаунте телепередачи «Следствие вели…» в Twitter.

ntv.ru Заставка телепередачи «Следствие вели...» с ведущим Леонидом Каневским

«Леонид Каневский умер», — написали на странице аккаунта.

О реальности аккаунта в Twitter говорит ссылка на сайт программы «Следствие вели…», через которую можно найти ссылку на официальную группу телепередачи в соцсети «ВКонтакте», а уже в группе найти ссылку на страницу в Twitter.

В то же время, как сообщает издание «Дни.ру», супруга Каневского, Анна Березина, опровергла информацию о смерти мужа.

«Да вы что! Мы сейчас в Юрмале, отдыхаем, все хорошо. Где это написали?» — сказала Березина.

Напомним, Леонид Каневский с 2006 года ведёт телепередачу «Следствие вели…».