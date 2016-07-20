Ярославль, 20 июля, 2016, 17:11 — ИА Регнум. В течение первых шести месяцев года в Ярославской области зафиксирован спад заболеваемости по ряду инфекционных и паразитарных болезней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославльстате.

В частности, ярославцы стали меньше болеть сифилисом, гонореей, острыми гепатитами, менингитом, педикулезом, туберкулезом. Стали устойчивей к острым кишечным и респираторно-вирусным инфекциям.

При этом выросло число заболеваний коклюшем, гриппом (в 2 раза), геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, ВИЧ, ветряной оспой, внебольничной пневмонией, хроническими вирусными гепатитами, клещевым боррелиозом (болезнью Лайма).

От укусов клещей только в июне текущего года пострадали 2613 человек, из них 477 — несовершеннолетние. Впрочем, в прошлом году таких случаев было зафиксировано значительно больше — 3065 и 571 соответственно.