Вильнюс, 20 июля, 2016, 17:00 — ИА Регнум. «Неписанные правила политкорректности часто не допускают называть вещи своими именами, но после еще одного теракта во Франции мы не можем себе позволить молчать», — утверждает депутат Европарламента от Литвы Валентинас Мазуронис, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы у посольства Франции в Москве

По его словам, последние террористические атаки — результат неудавшейся политики ЕС, касающейся интеграции беженцев, иммигрантов и мусульман, в целом. «Идея многокультурного ЕС рухнула уже давно, и хотя еще многие не хотят это признавать, это все равно придется сделать. Вопрос в том, сколько еще понадобится жизней невинных людей — сотни или тысячи, чтобы главы ЕС прозрели и начали называть вещи своими именами, а начав называть, предприняли бы действия, которые гарантировали бы безопасность людей и будущее ЕС», — считает политик.

Он напомнил, что правоохранительные органы Франции назвали имя исполнителя теракта в Ницце — Мохамед Ляуэж Булель, иммигрант из Туниса. «Тихий, нелюдимый, склонный к насилию отец детей — так его охарактеризовал немецкий портал spiegel.de. Мужчина, переступивший всего четвертый десяток, легально жил во Франции, работал, был известен полиции из-за краж и насилия, но никаких признаков радикализма он не показывал, но мы знаем, как было на самом деле — просто так никто не давит людей на грузовике и не стреляет в них».

«Ответственность за теракт уже взяло на себя «Исламское государство» (запрещена в России — прим. ИА REGNUM), как и раньше — за убийства в Париже, Брюсселе или Лондоне. Еще страшнее становится от того, что жизни невинных людей унесли не только что прибывшие злые беженцы или разочаровавшиеся иммигранты, а приезжие, которые уже давно жили в той стране, или даже второе родившееся там поколение. У Франции, Бельгии и Великобритании была уйма времени их интегрировать, показать светлую сторону Западной культуры, но им не удалось этого сделать», — считает Мазуронис.

По его словам, из-за одного или нескольких террористических актов винить всю политику интеграцию или идею многокультурности «можно, и даже необходимо». Это, считает депутат ЕП от Литвы, именно то и означает — интеграция не работает, приезжие не ищут себе места в обществе, а создают свои, закрытые сообщества, «где даже полиция боится поддерживать порядок, где очевидно недействительны законы той страны».

«Сколько еще времени мы будем притворяться перед всем миром и перед собой, что нужно только еще больше времени или еще больше сочувствия со стороны европейцев, и все проблемы решатся? Сколько еще времени мы должны жертвовать своей свободой и жизнью, чтобы понять, что это только мы так думаем и утешаем себя, а не прибывшие сюда беженцы и иммигранты, цель которых в лучшем случае ограничивается возможностью воспользоваться созданным нами экономическим благополучием, а в худшем — просто нас убить потому, что мы исповедуем другую религию», — утверждает политик.

По словам Мазурониса, очевидно, что «в последние 20 лет мир сотрясают исламские экстремисты, которые даже не скрывают своей единственной цели — физически уничтожить инаковерующих». «Может быть, это по-христиански подставить обидчику другую щеку, но не позволять же себя взрывать и убивать», — добавил он.

Политика ЕС в вопросе интеграции беженцев и иммигрантов должна измениться, уверен политик. Принятие беженцев со стороны ЕС стало временным средством — только пока идут конфликты в их родных странах. Раньше или позже они закончатся, к введению мира должны быть привлечены Европа, НАТО, США, другие страны, и как только все это произойдет, все должны вернуться.

«Чрезмерная политика принятия экономических иммигрантов также должна закончиться. Демографические проблемы Европы должны решаться другими способами, потому что очевидно, что многокультурная идея попросту не работает. В конце концов, уже давно доказано, что большинство тех, кто хочет называть себя военными беженцам, простые экономические мигранты, ищущие более высоких пособий и зарплат. Имеют ли для них значение наша история, культура, религия, мировоззрение, традиции? Террористические акты ясно дают понять, что нет. Даже спустя несколько десятков лет для части приезжих Европа будет оставаться дойной экономической коровой, которую в придачу можно и даже нужно уничтожить», — утверждает Мазуронис.

«Сегодня мишень радикальных мусульман — Бельгия и Франция. Через сколько времени ею станет Германия, Польша, Литва? Кто возьмет на себя ответственность, пока не будет принято еще больше беженцев с инфильтрованными террористами и, к их радости, недальновидных решений политиков, разбросанных по всему ЕС? Сколько нам придется ждать новых несчастий? Кто гарантирует, что через 10−20 или еще больше лет у нас не будет забот с будущим поколением иммигрантов и беженцев? Никто не может и не хочет гарантировать, но игнорируемые и «маринуемые» проблемы сами по себе не исчезнут. Давайте перестанем себе лгать, перестанем отрицать очевидное: последние теракты — это последствие неудавшейся политики интеграции, результат агрессивной исламской религии, последствие близорукой политики интеграции, которую проводят лидеры ЕС», — заключил политик.