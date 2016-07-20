Ярославские кандидаты Партии Пенсионеров лишились возможности избраться
Ярославль, 20 июля, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Ярославские одномандатники «Российской партии пенсионеров за справедливость» не примут участие в выборах депутатов Государственной Думы, однако планируют обжаловать решение ЦИК. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил выдвинутый данной партией по 194 одномандатному округу кандидат Александр Симон.
«Как мне сообщили из федерального партийного центра Центральная Избирательная Комиссия отказала нашей партии в регистрации из-за каких-то уставных недочетов. Мол, в уставе партии не прописано, что партия может выдвигать кандидатов по одномандатным округам. Для меня это странно. Я не знаю каким образом настроено руководство, но я лично намерен оспорить свою нерегистрацию «, — заявил Александр Симон.
В Ярославской области от «Российской партии пенсионеров за справедливость» были выдвинуты кандидаты по обоим одномандатным округам: в 194 округе — главный редактор газеты «Вечерний Ярославль» Александр Симон, в 195 округе — врач-онколог Дмитрий Петровский.
Александр Симон так же выбыл из федерального списка кандидатов «Российской партии пенсионеров за справедливость».
«К сожалению, что-то из сданных мною в партию документов было утеряно, и я выбыл из федерального списка кандидатов», — сообщил Александр Симон.