Ярославль, 20 июля, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Ярославские одномандатники «Российской партии пенсионеров за справедливость» не примут участие в выборах депутатов Государственной Думы, однако планируют обжаловать решение ЦИК. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил выдвинутый данной партией по 194 одномандатному округу кандидат Александр Симон.

фото страницы Александра Симона в Facebook Александр Симон

«Как мне сообщили из федерального партийного центра Центральная Избирательная Комиссия отказала нашей партии в регистрации из-за каких-то уставных недочетов. Мол, в уставе партии не прописано, что партия может выдвигать кандидатов по одномандатным округам. Для меня это странно. Я не знаю каким образом настроено руководство, но я лично намерен оспорить свою нерегистрацию «, — заявил Александр Симон.

В Ярославской области от «Российской партии пенсионеров за справедливость» были выдвинуты кандидаты по обоим одномандатным округам: в 194 округе — главный редактор газеты «Вечерний Ярославль» Александр Симон, в 195 округе — врач-онколог Дмитрий Петровский.

Александр Симон так же выбыл из федерального списка кандидатов «Российской партии пенсионеров за справедливость».

«К сожалению, что-то из сданных мною в партию документов было утеряно, и я выбыл из федерального списка кандидатов», — сообщил Александр Симон.