Наро-Фоминск, Московская область, 20 июля, 2016, 17:39 — ИА Регнум. 22 июля в селе Атепцево Наро-Фоминского района Подмосковья на три дня соберутся звезды русской музыки. Идея фестиваля «Дорога Добрых Дел» — стать местом встречи для волонтёров и всех людей, кто занимается в России благотворительностью. Пятый год подряд проект организует российская певица Ольга Кормухина.

Пресс-служба фестиваля фестиваля «Дорога Добрых Дел» Победитель шоу «Голос» отец Фотий

«Фестиваль задумывался как форма сказать спасибо всем тем, кто сегодня в России занимается проблемами совершенно незнакомых людей, детей, тем, кто спасает жизни, собирает средства, восстанавливает памятники, отыскивает потерянных в войну солдат… Это удивительные люди, я преклоняюсь перед ними, и мне немного стыдно, что я не делаю того, что делают они. Хотелось сделать для них какое-то классное событие, где они хотя бы раз в году могли бы передохнуть, познакомиться, обменяться опытом и, может быть, решить какие-то проблемы. Очень здорово, когда есть что-то объединяющее в эпоху, когда всех пытаются разделить», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM Ольга Кормухина.

Пресс-служба фестиваля фестиваля «Дорога Добрых Дел» Ольга Кормухина

В программе фестиваля — все музыкальные жанры: классика, джаз, рок, фолк. Перед гостями выступят симфонический оркестр, культовая фолк-рок группа «Калинов мост», победитель шоу «Голос» отец Фотий, победитель «Голос-Дети» Данила Плужников, грузинская певица Этери Бериашвили, певец Ярослав Дронов с сольной программой, недавно покорившей «Тавриду» и «Нашествие». Свою программу представит на фестивале и сама Ольга Кормухина.

На вопрос о том, что будет самым ожидаемым на фестивале нынешнего года, Кормухина ответила — решать зрителю.

«Мы, по возможности, организовали то, что хотели услышать наши гости. Очень хотели, например, иеромонаха Фотия, Данилу Плужникова, очень давно ждали группу «Калинов мост». Звезда номер один у нас уже третий год — симфоническая музыка. Это было открытием для меня. Люди писали, как их потряс симфонический оркестр — Чайковский, Рахманинов… Писали, что это непередаваемое ощущение, слышать такую музыку под звёздами. Дети писали: «Оказывается, я люблю классику…» — рассказывает певица.

Пресс-служба фестиваля фестиваля «Дорога Добрых Дел» Победитель шоу «Голос-Дети» Данил Плужников

Все собранные в рамках «Дороги Добрых Дел» средства пойдут тем, кто больше всего в них нуждается. Вход на фестиваль бесплатный, но каждый участник вносит свой посильный вклад на добрые дела.

Самый первый Фестиваль Ольги Кормухиной запустил реставрацию церкви Рождества Богородицы в Верее, пятый год она поднимается за счет средств, собираемых на фестивале, и пожертвований людей, которые присоединяются к процессу. Кроме того, по традиции, собранные на фестивале деньги направляются в детские дома Московской области.

«Каждый раз очень сложно предсказать, куда именно пойдут собранные средства. Бывает так, что какая-то часть уходит ещё во время подготовки к фестивалю. Была, например, ситуация, что парню в Израиле срочно понадобилась помощь, и деньги на лечение перекинули туда… Мы не любим отвечать на вопрос, куда что пошло. Всем помочь нереально, и главная цель здесь совсем не в деньгах, а в том, чтобы пробудить в людях желание помогать. Показать, как важны добрые дела, чтобы люди потом уже сами думали, нужно ли жить только для себя или, может быть, лучше помогать ближним», — комментирует Ольга Кормухина.

На второй сцене «Дороги Добрых Дел» будет работать «Открытый микрофон», где смогут выступить талантливые дети, подростки, молодежь, творческие коллективы.

Параллельно с музыкальной программой «ДДД» будет проводить мастер-классы, фотовыставки, ярмарки народного промысла и многое другое. Особенной частью программы станет «Добрая банька» на колесах, рыбалка и любимое развлечение зрителей — ночной костер с песнями под гитару.

Пресс-служба фестиваля фестиваля «Дорога Добрых Дел» Фестиваль «Дорога Добрых Дел»

О своих дальнейших планах и проектах Ольга Кормухина рассказала кратко. В перспективе — создание бесплатной школы для талантливых детей, с классическим советским образованием.

«Детей нужно воспитывать, взращивать, а не просто преподавать им сольфеджио и пение. Человек должен знать и уметь очень многое, чтобы стать настоящим артистом», — комментирует Кормухина. Но сейчас на первом месте — подготовка к фестивалю и его проведение.

«Дорога Добрых Дел» продлится в селе Атепцево до 24 июля.