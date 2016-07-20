Москва, 20 июля, 2016, 20:59 — ИА Регнум. Российская частная нефтегазовая компания «Лукойл» может принять участие в приватизации «Башнефти». «Лукойл» получил соответствующее приглашение об участии в покупке госпакета акций другой компании. Об этом стало известно сегодня, 20 июля, пишет «Инфтерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

lukoil.ru Центральный офис ОАО «ЛУКОЙЛ» в Москве

Как заявили в информационном отделе «Лукойла», приглашение было получено, и в настоящее время представители нефтегазовой компании изучают документ.

Помимо этой нефтегазовой компании, предложение об участие в приватизации «Башнефти», получила также «Роснефть». Ее представители сообщили об этом еще во вторник, 19 июля. В «Лукойле» тогда заявили, что еще не получали подобных документов.

Также в покупке акций «Башнефти», которая сейчас официально включена в программу приватизации (50,08% принадлежат государству), заинтересованы и другие российские нефтегазовые компании. Например, «Татнефтегаз» и «Независимая нефтяная компания (ННК). По крайней мере, о своей заинтересованности ранее заявляли представители организаций. Пока они никак не комментирую ситуацию.

Интерес к «Башнефти» также высказали известные ранее как специалисты по недвижимости, а теперь как заинтересованные в нефти отец и сын Хотины. В 2013 году они уже купили у Сбербанка нефтяную компанию «Дулисьма». В свою очередь, инвестиционная компания «Интеррос» и российская горно-металлургическая компания «Норникель» не заинтересованы в акциях «Башнефти», о чем ранее заявляли глава компаний Владимир Потанин.

Напомним, что ранее российские СМИ сообщали о том, что Росимущество на прошлой неделе подписало агентское соглашение с «ВТБ Капиталом», который выступит консультантом в рамках сделки по продажи акций «Башнефти». После этого «ВТБ Капитал» отправил некоторым инвестфондам и крупным нефтегазовым компаниям приглашения об участии в приватизации «Бышнефти». Известно также, что заявки от потенциальным покупателей банк принимает до 25 июля.

Дело в том, что продава 50,08% акций «Башнефти», которые сейчас принадлежат государству, являются частью плана российского правительства по частичной приватизации госактивов. Делается это для того, чтобы пополнить бюджет страны. Аналогичные сделки власти в последнее время заключали не раз. Например, в начале июля правительство продало на Московской бирже 10,9% «Алроса» за 52,2 млрд рублей с дисконтом к котировкам почти в четыре процента.

В течение 2016−2017 годов власти планируют подать еще 19,5% «Роснефти», 10,9% ВТБ, 25% «Совкомфлота». Причем акции последнего могут быть проданы в ближайшее время, заявил недавно министр экономического развития Алексей Улюкаев.