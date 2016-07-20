Ростов-на-Дону, 20 июля, 2016, 16:37 — ИА Регнум. До матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет на ростовском стадионе «Олимп-2» 26 июля, остается меньше недели. Футбольные болельщики с нетерпением ждут старта продаж билетов на футбольную баталию, но он перенесён. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского клуба.

fc-rostov.ru Товарищеский матч

«Мы объявим о начале продаж билетов и абонементов сразу после того, как билетная система клуба будет полностью готова к их реализации. Приносим вам извинения за причиненные неудобства», — сказано в информационном сообщении.

Отметим, что на домашние матчи «Ростова» в сезоне 2015/16 билетов было практически не достать. Сайты онлайн-продаж зависали ещё до начала продаж, а в салоны связи выстраивалась огромная очередь. А желающих увидеть противостояние между «Ростовом» и бельгийским «Андерлехтом» вживую вряд ли окажется меньше, чем футбольные баталии чемпионата России. Тем более, что интерес к серебряным призерам российского чемпионата резко возрос.

Очень долго наставник клуба Курбан Бердыев томил болельщиков и не решался подписать контракт с коллективом. Спустя месяц после назначенного срока стало известно о продлении договора с «Ростовом» на два года.

Напомним, что завтра игроки донской команды продолжат подготовку к Лиге чемпионов и сезону 2016/17. Накануне ростовчане вернулись со сбора в Австрии.