Воронеж, 20 июля, 2016, 16:34 — ИА Регнум. 22 кандидата претендуют на четыре места в Государственной думе седьмого созыва по четырем одномандатным округам в Воронежской области по данным на 20 июля. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные избирательной комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Самый низкий конкурс пока демонстрирует Воронежский округ №87 (включает в себя Железнодорожный, Левобережный и Центральный районы Воронежа, а также Каширский, Лискинский и Новоусманский районы). Здесь выдвинуты кандидатуры пока лишь четырех кандидатов: формально — пенсионерки, а фактически — некогда одного из самых ярких представителей воронежской политики Галины Кудрявцевой («Коммунисты России»), депутата Госдумы шестого созыва Сергея Гаврилова (КПРФ), помощник депутата облдумы Максима Филиппова (ЛДПР) и депутата Воронежской гордумы Артема Рымаря («Справедливая Россия»).

В округах №88 (Правобережный, включает в себя Ленинский и Советский районы Воронежа, Нововоронеж, Нижнедевицкий, Острогожский, Репьевский, Семилукский и Хохольский районы) и №90 (Павловский — включает 15 районов области) — по пять кандидатов.

В Правобережном округе выдвинуты кандидатуры депутата Госдумы шестого созыва Сергея Чижова («Единая Россия»), главного бухгалтера ГБУ ВО «Воронежский лесной селекционно-семеноводческий центр» Оксаны Аверьяновой («Коммунисты России»), депутата Воронежской гордумы Андрея Померанцева (КПРФ), замгендиректора ЗАО «Аксиома» и депутата облдумы Александра Овсянникова (ЛДПР), а также самовыдвиженца — слесаря ООО «Космос-Нефть-Газ» Виктора Колесникова.

В Павловском округе за место в Госдуме намерены бороться индивидуальный предприниматель Юрий Щербаков («Коммунисты России»), депутат Госдумы шестого созыва Руслан Гостев (КПРФ), помощник депутата Госдумы от ЛДПР шестого созыва Сергея Журавлева — Марина Спицына (ЛДПР), директор ООО «Пресса» и депутат Россошанского райсовета Виталий Климов («Справедливая Россия»), учитель Богучарского лицея Галина Погорелова (самовыдвижение).

Самая напряженная борьба — по крайней мере, по количеству кандидатов, развернется в округе №89 (Аннинский — Коминтерновский район Воронежа, Борисоглебск и восемь районов области): здесь уже выдвинуты восемь кандидатов, при том, что кандидата от «Единой России» здесь не будет.

За место в Госдуме будут бороться лидер партии «Родина», депутат Госдумы шестого созыва Алексей Журавлев, житель Санкт-Петербурга системный администратор Илья Гуллов («Коммунисты России»), депутат областной думы Сергей Рудаков (КПРФ), депутат Воронежской гордумы Олег Бурцев (ЛДПР), консультант филиала ООО «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез» Владислав Ходаковский («Парнас»), юрисконсульт Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов Иван Каменев («Патриоты России») и два самовыдвиженца — временно неработающий Петр Мешков и врач городской поликлиники №11 Елена Милетина.

Выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва назначены на 18 сентября. На выборах думы шестого созыва, в 2011 году, явка в Воронежской области составила 64,3% избирателей. 49,5% из них проголосовали за «Единую Россию», 21,8% за КПРФ, 14,4% за «Справедливую Россию» и 8,8% — за ЛДПР.