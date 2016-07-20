Рига, 20 июля, 2016, 16:30 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2016 года рождаемость в Латвии выросла на 2%, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления (ЦСУ), сообщает BNS.

Старик и ребёнок

Как стало известно, число новорожденных в Латвии начало расти с 2011 года, и в первой половине 2016 года было зарегистрировано 10 943 новорожденных — на 224 или на 2% больше, чем в первой половине 2015 года. Одновременно смертность тоже выросла, в первом полугодии зарегистрировано 14 832 умерших, что на 106 больше, чем в 2015 году.

В связи с этим, естественный прирост населения в Латвии все еще остается отрицательным. Так, в первой половине 2016 года население Латвии сократилось на 3 889 человек.

Также сообщается, что количество зарегистрированных браков в первом полугодии 2016 года сократилось на 119 или на 2,5%, и составило 4 585.

Напомним, согласно официальной статистике, с 1990 года общее количество жителей в Латвии уменьшилось примерно на четверть, а количество молодых людей — на 42%. Также за последние 5 лет число молодых людей уменьшается в среднем на 5,7% в год. Если в 2005 году молодые люди составляли 20% населения страны, то в 2015 году их было всего 14%.

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