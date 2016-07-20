Вильнюс, 20 июля, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 20 июля, приняла участие в ежегодной встрече послов Литвы, на которой обсудила основные задачи дипломатов, представляющих страну за рубежом, сообщили ИА REGNUM в канцелярии президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Даля

«По утверждению главы страны, дипломаты должны быть рядом с жителями Литвы, слышать и видеть их проблемы и ожидания, а также во всех сферах защищать интересы страны. Послы Литвы должны выйти из своих кабинетов и активно завязывать контакты с иностранными политиками, обществом, бизнесом, СМИ, представлять возможности нашей страны и решать важные для Литвы вопросы», — отмечает пресс-служба Грибаускайте.

В то время, как в мире продолжаются политические и военные беспорядки, возникают все новые угрозы терроризма, каждый гражданин Литвы, оказавшись за границей в кризисной ситуации, должен получить дипломатическую помощь оперативно, качественно и вовремя, подчеркнула глава Литвы. Внимание к своим гражданам должно стать неотъемлемой частью работы послов, сказала президент, раскритиковав работу диппредставительства в Турции во время попытки госпереворота, когда граждане Литвы, находящиеся в Турции не могли дозвониться по телефонам в посольство.

По словам президента, для гарантирования безопасности страны имеет большое значение осуществление решений, принятых в Варшаве на саммите НАТО. «Сегодня нужно уделять особое внимание защите интересов Литвы при создании будущих отношений между ЕС и Соединенным Королевством, решению миграционного кризиса, угрозам со стороны России, поддержке Украине, евроинтеграции Грузии и Молдавии, а также гарантированию соблюдения международных стандартов ядерной безопасности в соседних странах ЕС. Сохранение тесных связей с Балтийскими и Северными странами, США и Германией остается среди приоритетов внешней политики Литвы», — сказала президент.

Президент также обратила внимание на то, что из-за глобальных экономических вызовов и растущей мировой конкуренции большое значение приобретает эффективная экономическая дипломатия. Чтобы помочь бизнесу укрепиться на приоритетных рынках экспорта и туризма и привлечь в Литву иностранные инвестиции, литовские дипломаты должны работать на государство, а не на делегирующие их отдельные министерства. Результаты работы дипломатов должны измеряться созданной добавочной стоимостью в экономике Литвы, добавила она.

Глава страны также призвала дипломатов активно привлекать литовцев со всего мира к мероприятиям, которые пройдут по случаю 100-летия со дня Восстановления государства.