Киев, 20 июля, 2016, 16:26 — ИА Регнум. 19 июля в Донбассе в результате боевых действий ни один военнослужащий Украины не погиб и не получил ранения. Об этом сегодня, 20 июля, на брифинге в Киеве заявил спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мобилизация

В то же время Лысенко считает неправильным называть «тишиной» отсутствие потерь в рядах ВСУ. Он сообщил, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 54 раза обстреляли позиции ВСУ.

«Во-первых, 54 обстрела за сутки — это далеко не затишье. Дело в том, что нам удалось сохранить жизни наших ребят, никто не погиб, никто не был ранен. Это нельзя считать затишьем. Это просто небольшое уменьшение количества и интенсивности обстрелов. И говорить о какой-то динамике по уменьшению мы просто пока не можем, поскольку более 50 обстрелов ежесуточно мы наблюдаем и сейчас», — добавил представитель Киева.

Лысенко также выразил уверенность в том, что войска противника не собираются придерживаться режима прекращения огня.

«Говорить, что противник что-то там задумал, что-то такое интересное, или тишину какую-то хочет организовать, это было бы неправильно, потому что постоянные обстрелы продолжаются», — подытожил он.

Кроме того, 20 июля пресс-служба так называемой Луганской областной военно-гражданской администрации сообщает, что сегодня ночью в результате боевых действий на КПВВ «Станица Луганская» осколочное ранение получил один солдат ВСУ. Отмечается, что украинский КПВВ был обстрелян из 82 мм миномета.

«Обстрелы со стороны вооруженных бандформирований имеют систематический характер. Более того, мы констатируем, что в последнее время ситуация на линии разграничения обостряется», — говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба ГУ НП в Донецкой области информирует, что прошлой ночью в Авдеевке (Донетчина, под контролем Украины) в результате ведения боевых действий были повреждены четыре жилых дома. «Четыре дома, расположенные на ул. Красноармейской и в пер. Лесном, получили значительные повреждения. Правоохранители обходят район, фиксируют все повреждения и оказывают помощь гражданам. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Из-за обстрела со стороны ВС ДНР прифронтовая Авдеевка осталась без водоснабжения и энергообеспечения, а Авдеевский коксохимический завод был вынужден остановить производство.

Напомним — накануне стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) может рассмотреть вопрос введения в стране военного положения из-за обострения ситуации в Донбассе.

В частности, секретарь СНБО Александр Турчинов обвинил ВС ДНР и ЛНР в активных агрессивных действиях, которые приводят к системному ухудшению ситуации в Донбассе и гибели украинских солдат.

«Непрекращающиеся обстрелы с применением российскими агрессорами запрещенного минскими соглашениями мощного оружия, современных средств наведения и коррекции огня приводят к значительным потерям среди наших военных. За последние сутки мы потеряли 7 украинских военных, 14 — ранены», — сказал Турчинов 19 июня.

«В случае продолжения этих опасных тенденций Украина предпримет все необходимые меры для защиты целостности нашей страны и безопасности граждан, вплоть до внесения в повестку дня СНБО вопроса о введении военного положения», — подытожил Турчинов.