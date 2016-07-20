Киров, 20 июля, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Студенты Кировской государственной медицинской академии отказываются идти работать в службу скорой помощи. Об этом заявила министр здравоохранения Кировской области Елена Утёмова.

Студентки-медики на практике в «скорой помощи» после 3-го курса обучения. СССР

«Выпускники медакадемии, к сожалению, не выбирают профессию врача скорой помощи. Мы заявили два места в интернатуре на это направление, но они оказались невостребованными. В этой связи в текущем году в медицинском колледже будет набираться дополнительная группа фельдшеров, которые впоследствии будут ориентироваться на работу в «скорой», — рассказала Утёмова.

В свою очередь заместитель председателя правительства области Дмитрий Матвеев рассказал, что в ближайшие годы скорая помощь в Кировской области будет переведена на единую диспетчерскую службу.

По его словам, временные границы прибытия «скорой» в Кировской области действуют давно, и за их соблюдением следит министерство здравоохранения: «Что касается разделения вызовов на срочные и не срочные и перевода ряда вызовов в службу неотложной помощи в поликлиниках — к этому население привыкает тяжело: всем хочется, чтобы скорая помощь прибыла немедленно».

«Поэтому принято решение создать единую диспетчерскую скорой медицинской помощи для всей области. Все вызовы будут планово централизованы в Кирове, где специально подготовленные диспетчеры будут определять их экстренность, находить необходимую бригаду, самую близкую от места поступившего вызова и отслеживать исполнение вызова», — рассказал Матвеев.

Программный продукт для единой диспетчерской Кировской области бесплатно предоставило правительство Москвы, где эта система уже работает. Сейчас в программу включено 10 муниципальных образований, а в планах — до конца года включить в систему всю область.

Как сообщалось ранее, в регионе идет процесс модернизации работы службы скорой медицинской помощи. С 1 июля 2016 года время прибытия «скорой» по вызову строго регламентируется: 20 минут в городе и 40 минут на селе. Кроме того, вызовы будут подразделяться на экстренные и иные.