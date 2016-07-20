Ульяновск, 20 июля, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Задолженность теплоснабжающих предприятий Ульяновской области за газ, потребленный с октября 2015 года по июнь 2016 года превысила 494 млн рублей. Такие данные обнародовала пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.ul.aif.ru Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» — депутат Законодательного собрания области Владимир Камеко

В связи со сложившейся ситуацией генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» — депутат Законодательного собрания области Владимир Камеко сделал заявление: «Ситуация с неплатежами за газ не только негативно влияет на инвестиционную привлекательность Ульяновской области, но и ставит под угрозу реализацию ряда проектов на территории Ульяновской области, в первую очередь — программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром». До начала отопительного сезона у руководителей муниципалитетов достаточно времени, чтобы найти возможности по исправлению ситуации».

По оперативным данным пресс-службы «Газпром межрегионгаз Ульяновск», наибольшая задолженность за газ приходится на предприятия в Димитровграде — 101,836 млн рублей (в том числе задолженность МУП «Гортепло» — 90,797 млн рублей); в Новоульяновске — 50,759 млн (в том числе задолженность ООО «ТЭВиС» — 47,524 млн); в Мелекесском районе — 45,04 млн рублей; в Ульяновском районе — 34,207 млн; в Майнском районе — 26,17 млн; в Инзенском — 21,738 млн; в Кузоватовском — 10,776 млн; в Карсунском — 8,758 млн;, в Цильнинском — 7,662 млн; в Чердаклинском — 7,144 млн; в «Барышском — 4,966 млн.

«В связи с невыполнением договорных обязательств в части оплаты за поставленный природный газ ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» в течение отопительного сезона 2015/2016 годов было вынуждено инициировать банкротство 7 теплоснабжающих организаций Ульяновской области. В настоящее время такая же участь может постигнуть и теплоснабжающие организации указанных муниципальных образований» — отмечают в ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск».

Напомним, согласно официальной информации, участия в программе газификации ждут около 300 населенных пунктов Ульяновской области.