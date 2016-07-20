Санкт-Петербург, 20 июля, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга, скорее всего, не будет участвовать в поисках нового генподрядчика для строительства стадиона на Крестовском острове, если контракт с нынешним застройщиком — «Инжтрансстрой-СПб» — все же будет разорван. Об этом 20 июля сообщил руководитель ведомства Дмитрий Сачков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

transstroy.ru Стадион на Крестовском острове

«Там, наверное, не будет конкурса, там расторжение. Мы проводим конкурсы и аукционы через себя, а у комитета по строительству будет право напрямую заключить контракт на основе запроса предложений, чтобы продолжить работу на стадионе», — пояснил глава комитета Дмитрий Сачков.

Напомним, Смольный 16 июля уведомил компанию «Инжтрансстрой-СПб» (контролируется корпорацией «Трансстрой») о намерении разорвать с ней контракт на строительство стадиона. В ответ компания сообщила о готовности оспорить такое решение в судебном порядке, а также оперативно устранить выявленные недостатки на стройплощадке стадиона.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин 19 июля не исключил, что контракт все-таки будет разорван, и заявил, что в Смольном уже знают, кто может достроить стадион вместо структур «Трансстроя».

В свою очередь, комитет по государственному заказу ставит целью в ближайшее время изменить постановление правительства Петербурга, регламентирующее деятельность комитета, чтобы сделки, которые проходят на основе запроса предложений, тоже проводились через комитет по госзаказу. Однако это произойдёт уже после разрешения ситуации со стадионом на Крестовском острове.

«В случае со стадионом мы можем направить письмо комитету по строительству с просьбой включить нас в комиссию. В целом, это можно сделать таким способом, чтобы обеспечить наше представительство, и, наверное, это бы бы правильно», — сказал Дмитрий Сачков. Отметим, на данный момент контракт на возведение стадиона все ещё действует с компанией «Инжтрансстрой-СПб».

Сачков также заявил корреспонденту ИА REGNUM, что ему неизвестно о каких-то других крупных проблемных объектах в Петербурге, где может понадобиться смена подрядчика, как это произошло, например, с транспортной развязкой в Репино. «Какая-то информация ко мне поступает, но она пока не в той степени готовности, чтобы можно было заявить о таких случаях», — сказал чиновник.