Тегеран, 20 июля, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Иран, следуя своей цели — нарастить объемы добычи нефти до досанкционных показателей, к настоящему моменту довел производство нефти до уровня в 4,1 млн баррелей в сутки. О чем стало известно сегодня, 20 июля, от главы Ассоциации иранских производителей нефтегазового оборудования Реза Падидар. Он заявил об этом в интервью иранскому радио.

National Iranian Oil Company Абаданский нефтехимический комплекс

По словам Падидара, добыча сырой нефти в стране в весенне-летний период продолжает наращиваться и уже достигла уровня около 4,1 млн баррелей в день. Что касается экспорта, то он составляет в настоящее время 2,662 млн баррелей в сутки. Таким образом, ИРИ постепенно восстанавливает свои прежние позиции как среди участников Организации стран-экспортеров нефти, так и на международном нефтяном рынке.

Жизнь после санкций

В то время, когда Запад еще не наложил на Иран экономические санкции за ядерную программу страны, производство «черного золота» здесь составляло примерно 4 млн баррелей в день. С появлением ограничительных мер в республике добывалось ежедневно в среднем менее 3 млн баррелей, а экспортные поставки не превышали 1 млн баррелей. Об этом свидетельствуют данные министерства нефти Ирана.

После того, как антииранские санкции были отменены США и Евросоюзом, ИРИ стала пытаться быстрыми темпами нарастить прежние объемы и восстановить свою долю на международном нефтяном рынке. Так, не остановили Иран даже низкие цены на нефть. Напомним, что ИРИ стала одним из основных камней преткновения во время обсуждения возможности подписания членами ОПЕК и странами, не входящими в картель, соглашения по заморозке объемов добычи нефти на определенном уровне. Соглашение так и не было подписано.

Иран в настоящее время также расширяет поставки нефти на свои традиционные рынки сбыта. Как ранее сообщалось, ИРИ удвоила экспорт «черного золота» в Японию. Поставки в эту страну составили 308 тыс. баррелей в сутки, что на 61% больше, чем было в 2015 году. Благодаря увеличению поставок, Иран стал четвертым в списке крупнейших экспортеров нефти в Японию после Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара.

Чтобы восстановить после санкций свою нефтяную отрасль до прежних показателей, Иран привлекает иностранные компании в отечественные проекты. Так, французская энергетическая компания Total приступила к проектным работам и экономической оценке стоимости строительства нефтехимического комплекса в ИРИ. Ожидается, что новый завод будет построен в Особой энергетической экономической зоне Parsian. В целом, сам Total, осознавая перспективность иранского рынка, весьма заинтересован в различных энергетических проектах в стране. Например, французская компания уже заключила с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) контракт на поставки нефти. Согласно документу, поставки будут ежедневными и в размере 160 тыс. баррелей нефти. Total также заключила с Тегераном соглашение по разработке месторождения Южный Азадеган.

Еще одна важная мера, которую предприняли власти республики, чтобы посредством иностранных инвестиций восстановить свою нефтяную отрасль — утверждение новой модели нефтяных контрактов для зарубежных компаний. Иран предлагает иностранным инвесторам комплекс работ в области разведки, разработки и производства углеводородного сырья. Помимо этого, нефтяникам предоставляется возможность участвовать в разработке 10 015 крупных месторождений «черного золота».

Эта и другие меры, а также ситуация на мировом рынке уже привлекли многие зарубежные компании в Иран, в том числе и российские, причем и государственные, и частные. О пользе для российской стороны от совместных проектов с Тегераном, нацеленных на развитие иранского рынка, можно поспорить. Однако, бесспорно, Иран успешно продолжает гнуть свою линию и восстанавливать свою долю на международном рынке «черного золота».