Москва, 20 июля, 2016, 15:38 — ИА Регнум. На игры «Дети Азии», прошедшем на территории Республики Саха, приехало рекордное число участников. Об этом 20 июля в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил губернатор Республики Саха (Якутия) Егор Борисов.

kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с главой Республики Саха (Якутия) Егором Борисовым

«В шестой раз мы их проводим. В этом году было рекордное количество участников: 35 команд Азии и 8 команд из регионов Российской Федерации: команды трёх федеральных округов [Уральского, Сибирского, Дальневосточного], а также команды Москвы, Татарстана, Башкортостана и [две команды] Якутии», — сказал Борисов.

По его словам, всё прошло «очень воодушевлённо», и многие страны в этом году «серьёзно подготовились» — например, Казахстан, Китай, Индия.

Борисов подчеркнул, что игры вызывают очень большой резонанс: «Принято решение следующие такие игры провести в Монголии. Монгольский министр спорта был, решение принято, они очень рады. За эти игры ещё боролись Кувейт и Катар. В 2020 году они будут проходить. Мы юридически оформили, что эти игры основаны в Российской Федерации, это зафиксировано, зарегистрировано, поэтому через четыре года будем возвращать их в Россию. Считаем, что проект очень хороший».

В свою очередь, Путин поблагодарил Борисова за проделанную работу: «Очень хорошо. Спасибо Вам за организацию».

Напомним, международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся каждые четыре года с 1996 года под патронажем Международного олимпийского комитета. Мероприятие охватывает весь Азиатский континент. Игры были организованы в ознаменование 100-летия современного Олимпийского движения по инициативе первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева. Цель игр — пропаганда идей Олимпийского движения, развития детско-юношеского спорта и укрепления международного спортивного сотрудничества.