Тверь, 20 июля, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Тверская область получает поддержку из федерального бюджета на развитие сельского хозяйства, в этом году региону уже перечислено около 650 млн рублей, подана заявка о выделении дополнительных субсидий в размере более 350 млн рублей. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, заявил министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев 20 июля в ходе встречи с исполняющим обязанности губернатора Игорем Руденей.

Пресс-служба правительства Тверской области

Игорь Руденя в ходе встречи рассказал о положении дел в агропромышленном комплексе региона, сделав акцент на ключевых направлениях развития отрасли.

«Первоочередные задачи — ввод в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель, системное развитие мелиорации, льняного комплекса, молочного животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции», — обозначил глава региона.

«Благодаря совместной работе с министерством сельского хозяйства Российской Федерации мы рассчитываем реализовать в большинстве районов по одному проекту в аграрной сфере, чтобы Тверская область внесла свой вклад в программу импортозамещения продукции агропромышленного комплекса», — подчеркнул руководитель региона.

Министр поддержал подходы исполняющего обязанности губернатора Игоря Рудени и сказал, что совместная работа позволит вывести региональное сельское хозяйство на новый уровень.

«Задача не только закрыть внутренние потребности населения в основных видах продовольствия, но и выйти на экспортные рынки. Министерство поддерживает приоритетные направления и точки роста, которые обеспечат экономическое развитие региона», — отметил Александр Ткачев.