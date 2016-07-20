Киев, 20 июля, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Власти Украины намерены привлечь специалистов американского ФБР и ЕС к расследованию убийства сотрудника СМИ Павла Шеремета. Об этом написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в Twitter.

fbi.gov Агент ФБР

«Президент (Пётр Порошенко) поручил привлечь к расследованию специалистов американского ФБР и Евросоюза», — написал Цеголко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля при подрыве транспортного средства в Киеве. Инцидент произошел рано утром на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

По факту убийства известного журналиста было возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов Украины рассматривают несколько версий убийства сотрудника СМИ: профессиональная деятельность, неприязненные отношения, жертва злоумышленников и «российский след».

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