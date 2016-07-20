Лондон, 20 июля, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Великобритания не сможет в следующем году занять место председателя в Европейском союзе, так как по результатам прошедшего референдума страна готовится выйти из состава ЕС. Такое заявление сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передаёт ВВС.

freestocks.org ЕС после Brexit

Мэй высказалась по поводу невозможности председательства в ЕС в преддверии встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Напомним, что очередь Великобритании в председательстве ЕС должна была наступить в середине 2017 года. В настоящее время председательствующей страной является Бельгия.

В июне в Великобритании прошёл референдум, на котором большинство граждан проголосовало за выход страны из ЕС. Вскоре после этого премьер-министр Дэвид Кэмерон ушёл в отставку, и государство возглавила Тереза Мэй.